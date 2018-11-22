ورود نظامیان ترکیه به اراضی سوریه تجاوز و تعدی محسوب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نجدت انزور معاون رئیس پارلمان سوریه اعلام کرد: ورود ترکیه به اراضی سوریه به مثابه تعدی به دولت و ملت سوریه و ناقض منشور سازمان ملل و قانون بین المللی است.

وی افزود: ورود ترکیه به اراضی سوریه صرف نظر از مکان آن اعم از اینکه در ادلب یا عفرین یا شرق فرات باشد یا گشودن مرزهای ترکیه به روی دهها هزار تروریست، تعدی و تجاوز محسوب می شود و ناقض منشور سازمان ملل است.

انزور تاکید کرد: ما تعدی هر طرفی علیه ما به نیابت یا اصالت را محکوم می کنیم و در برابر آن می ایستیم.

درباره موعد آغاز عملیات آزادسازی ادلب هم گفت: ادوات و ابزار آزادسازی متنوع است و ما همواره ادوات نرم را ترجیح می دهیم و ما همواره آماده ایم که در صورت نیاز ساکنان ادلب به کمک آنها بشتابیم. نیروهای مسلح آمادگی کامل برای جنگ ادلب در صورت که شرایط ایجاب کند را دارد. زمینه عملیات نظامی کاملا فراهم است. ما منتظر نتایج نشست سوچی هستیم. ما تصمیمات خود را با متحدان اصلی یعنی ایران و روسیه اتخاذ می کنیم. روند تحولات منطقه ای بیشتر آن به نفع سوریه است و هم این امور در تعیین شکل و زمان نبرد به شکل دیپلماسی یا نظامی موثر است.