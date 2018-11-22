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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۸

رئیس کل دادگستری گلستان خبر داد:

ورود سالانه ۴۰۰ هزار پرونده به محاکم قضایی گلستان

ورود سالانه ۴۰۰ هزار پرونده به محاکم قضایی گلستان

گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان از ورود سالانه ۴۰۰ هزار پرونده به محاکم قضایی گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان در همایش بسیج حقوقدانان استان گلستان، اظهار کرد: حقوقدانان بسیجی برای افزایش آگاهی های حقوقی مردم تلاش کنند.

وی افزود: سالانه حدود ۴۰۰ هزار پرونده وارد محاکم استان می شود که بخشی از پرونده ها به علت ناآشنایی مردم به قوانین و مقررات تشکیل می شود.

هاشمیان ادامه داد: بسیج حقوقدانان بستر مناسبی برای آشنایی بیشتر مردم با قوانین است و باید یک جنبش جهادی با استفاده از این ظرفیت برای بالا بردن دانش حقوقی مردم در استان شکل بگیرد.

این مقام ارشد قضایی استان گلستان در ادامه گفت: در بسیاری از رویدادهای داخلی و بین المللی باید حقوقدانان بسیجی با استدلال های حقوقی در راستای تنویر و اقناع افکار عمومی تلاش کنند.

هاشمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد اندک تخلفات در دادگستری های استان خاطرنشان کرد: تفکر انقلابی و بسیجی و حضور ایثارگران سبب سلامت اداری دستگاه قضایی استان است.

کد مطلب 4465729

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