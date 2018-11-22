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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۲

با حضور وزیر جهادکشاورزی انجام شد؛

بازدید از طرح ۸۲ هکتاری سیستم آبیاری نوین روستای«گراچغای» نهاوند

بازدید از طرح ۸۲ هکتاری سیستم آبیاری نوین روستای«گراچغای» نهاوند

نهاوند - وزیر جهاد کشاورزی از طرح ۸۲ هکتاری سیستم آبیاری نوین (کلاسیک ثابت زیر زمینی) در روستای «گراچغای» نهاوند بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی ظهر پنج شنبه پس از حضور در شهرستان نهاوند و کلنگ زنی بزرگترین کارخانه تولید قند از چغندر قند در این شهرستان از چند طرح کشاورزی بازدید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه به اتفاق نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، استاندار همدان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در راستای افزایش بهره وری و مدیریت آب بخش کشاورزی از طرح ۸۲  هکتاری سیستم آبیاری نوین(کلاسیک ثابت زیر زمینی) در روستای «گراچغای» نهاوند بازدید بعمل آورد.

همچنین با حضور وی بصورت همزمان ۱۰۹ طرح آبیاری نوین با مساحت ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار با سرمایه گذاری ۱۸۷ میلیارد ریال و تسهیلات بانکی ۱۵۹ میلیارد ریال با اشتغالزایی برای ۳۱۴ نفر به بهره برداری رسید.

کد مطلب 4465757

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