نظارت بر بازار بیشتر شود/ لزوم رفع مشکلات معیشتی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه اظهار داشت: مومن برادر ایمانی مومن است و چشم اوست؛ یعنی هرجا نیاز باشد او را از خطرات حفظ می کند. اگر اشتباه حرکت کند به او تذکر می دهد، به او خیانت و ستم روا نمی دارد، او را فریب نمی دهد، اگر وعده‌ای داد خلاف وعده عمل نمی کند، یعنی اینکه مومن نسبت به برادر مومن خود صادق و دلسوز است.

امام جمعه عسلویه درخطبه دوم دیدگاه مرجع بزرگوار آیت الله سیستانی را نسبت به رهبر انقلاب بیان داشت و افزود: آیت الله سیستانی فرمودند «در زمان حیات حضرت امام برایشان دعا می‌کردم و برای رهبر انقلاب نیز هرشب دعا می کنم. همواره پشت سر رهبر انقلاب حرکت کنید و پشتیبان ولایت فقیه باشید. امروز آبروی اسلام وابسته به آبروی جمهوری اسلامی است و آبروی جمهوری اسلامی وابسته به آبروی حضرت آیت الله خامنه ای است».

وی تصریح کرد: وقتی یک مرجع تقلید چنین توصیه‌ای می‌کند یقینا سخن حق می‌گوید که همه چشم و گوششان باز باشد. اکثریت مردم قدر این نظام را خوب می دانند. این را به برخی افراد باید گفت که قدر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را نمی‌دانند.

هاشمی‌نژاد با تبریک هفته وحدت و سالروز میلاد فرخنده پیامبر اکرم (ص) امام صادق (ع) افزود: قرآن ویژگی‌های زیادی از پیامبر اسلام بیان کرده است و آن حضرت را رحمت‌للعالمین معرفی کرده یعنی برای تمام خلق الله مایه خیر و رحمت است برترین محور وحدت است.

وی اضافه کرد: هرکس دغدغه اسلام وانقلاب دارد و دلسوزی نسبت به اسلام دارد باید در راستای وحدت حرکت کند. حفظ اسلام و انقلاب با وحدت تامین می شود. رهبرانقلاب فرموده‌اند برای این ملت وحدت از همه چیز واجب‌تر است و مایه نگهداری این نظام وحدت است.

امام جمعه عسلویه با تبریک هفته بسیج گفت: بسیجی بودن در مملکت ما یک افتخار است، بسیجی یعنی یک مسلمان واقعی، اکثر مردم ما بسیجی هستند چون مومن و انقلابی هستند حتی اگر اسمشان در دفتر بسیج ثبت نشده باشد. بسیجی یعنی کسی که همه فضایل در او جمع است.

وی با بیان اینکه تفکر بسیجی یعنی تفکر ولایتمداری که حول محور منویات رهبر انقلاب حرکت می کند و مظهر همه خوبی ها است، ادامه داد: قوام و دوام انقلاب به بسیج است. به نام بسیج باید مفتخر بود و مراقب باشیم به عنوان بسیجی خصیصه‌های معنوی را در خود حفظ کنیم.

هاشمی‌نژاد به بحث گرانی‌ها در کشور که مردم با آن دست به گریبان هستند اشاره کرد و افزود: درست است که برخی از این مشکلات دسیسه دشمن است اما باید نظارت بر قیمت گذاری ها باشد. کارخانه‌ها هفته‌ای یکی دو بار قیمت‌ها را بالا می برند، انگار نظارتی بر آنان نیست؛ برخی کالاها بیش از ۱۰۰ درصد گران شده است. کالاهایی که مواد اولیه آن در داخل تولید می شود چرا گران شده است؟ مبنا و استدلال گران شدن این کالاها چیست.

وی افزود: مسئولین نظام باید فکر کنند چراکه بر قشر ضعیف و متوسط جامعه فشار وارد می‌شود. دولت باید دست دلالان خبیث را کوتاه کند و با قاطعیت لازم با آنها برخورد شود و دلسوزانه و وجدانی برای مردم فکر و عمل کنیم.

امام جمعه عسلویه بیان کرد: درهمین شهر عسلویه هم نیاز است نظارت بیشتر شود فرماندار دلسوز الان حضور دارند و مدیریت شهرستان را دارند و باید به ادارات مسئول یادآور شوند وتاکید کنند که نظارت بر بازار داشته باشند.

مشکلات اشتغال و ازدواج جوانان حل شود

حجت‌الاسلام محمد حمیدی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه آبدان با اشار هبه روز بسیج اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب امام فرمان دادند که باید بسیج مستضعفین تشکیل شود. شاید آن روز کسی عظمت این فکر امام را متوجه نمی شد، امام امروز برکات آن مشخص شده است.

وی اضافه کرد: امروز در کشورهای مختلف اسلامی این بسیج تشکیل شده و پیروزی های خوبی هم بدست آورده است. در ایران بسیج جایگاه ویژه ای دارد. بسیجی تفکر اسلام ناب دارد.

امام جمعه آبدان افزود: بسیجی همه کارهای او برای خدا است و ولایت مدار است. قدرت را وسیله خدمت می داند، نه هدف برای خود. مدیریت جهادی دارد، با کمترین امکانات بیشترین خدمات ارائه می دهد، دشمن را خوب می شناسد، این روحیه برای ما مهم است.

وی تاکید کرد: به فرموده رهبری، مدیریت کشور را به دست بسیجی ها بدهیم، مشکل کشور ما ضعف مدیریت است، لیبرال‌ها بر کشور حکومت می کنند و قدرت را برای خود می خواهند، برخی شیطان محور هستند، و برخی شخص مدار هستند. وقتی از طرف دشمن تحقیر می شویم، در دیپلماسی این تحقیرها تحمل می شود، این با روحیه بسیجی سازگار نیست.

وی اضافه کرد: ترامپ ملت ایران را تروریسم می نامد، دشمنی او با نظام و دولت نیست، با ملت ما دشمن است، زیرا در مقابل استکبار ایستاده است. وزیر خارجه انگلیس به ما توهین می کند، چرا اروپایی که بدهکار ماست، به دلیل خروج امریکا، در جایگاه طلبکار نشسته است. حرف های وزیر خارجه ما را می شنود و می داند که با تفکر بسیجی سازگار نیست، جسارت پیدا می کنند و این حرف ها را میزنند. اروپا قرار بود خروج امریکا را از برجام جبران کند، با وجود تحقیر ما توسط اروپا ، مسئولین ما سکوت کرده اند.

خطیب نماز جمعه آبدان خطاب به فرماندار جدید شهرستان عنوان داشت: چند روز پیش فرماندار جدید شهرستان معارفه شد، ضمن تبریک به ایشان، چند نکته تذکر می دهیم. مسئولیت فرماندار خدمت به مردم است، اگر کسی توان ندارد، یا اینکه می گوید امکانات ندارد، کنار برود.

وی افزود: ارتباط تنگاتنگ با مردم لازم است باید در بین مردم باشد، در نماز جمعه ها و مراسم در همه بخش‌ها حضور یابد. باید از حق مردم دفاع کند و طرف مردم را بگیرد. چند سالی است که آبدان بخش شده اما مردم همچنان باید به مرکز شهرستان مراجعه می کنند. مدیران شهرستانی باید به بخش بیایند. فرماندار باید این مشکل را حل کند.

حمیدی‌نژاد خاطرنشان کرد: مشکل کشاورزی یکی دیگر از مشکلات مردم ماست. مسئولین باید زمینه حل این مشکل را فراهم کنند. اشتغال جوانان ما مشکل دیگر است. تعداد زیادی از جوانان ما از دواج کرده اند و بیکار هستند، تحت فشار زیادی هستند، حاضرند کارهای سخت را انجام دهند، ۱۴ ساعت کار در شهرستان دیگری کار کنند، اما کار به آنها داده نمی شود.

وی گفت: رئیس جمهور می گوید پول داریم، هزاران میلیارد تومان پول مردم در جیب عده ای به صورت وام هست، وثیقه‌ای هم نداده‌اند، پس نمی‌دهند، این پول‌ها در اختیار کسان دیگر قرار دهید تا مشکل آنها حل شود. البته عده ای هم در دولت خدمت می کنند اما تعداد آنها کم است.

امام جمعه آبدان با تبریک میلاد نبی اکرم اظهار داشت: یکی از مسایل خیلی مهم مورد نیاز جامعه دینی ما و مورد تاکید پیامبر اسلام و در سیره ایشان مشاهده می شود، مهربانی و دوست داشتن مومنین است. بجای کدورت باید محبت بین مومنین به طور روشن جلوه گر باشد.

وی اضافه کرد: فردا ۱۶ ربیع الاول مصادف با اقامه اولین نماز جمعه در اسلام است. پیامبر اسلام روز دوشنبه وارد مدینه شدند ، و روز جمعه نماز جمعه را اقامه نمودند. پس از ورود به شهر مدینه مسجد جمعه را ساختند. نماز جمعه اهمیت زیادی دارد، و یک سوره هم در قرآن به آن اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: پیامبر فرمود: اگر کسی برای دینش به نماز جمعه بیاید همه گناهان آن هفته او بخشیده می شود. به برکت نماز اسلامی در نقاط مختلف کشور نماز جمعه برپاست. حضور در این نماز دشمن را عصبانی می کند.

لزوم تقویت وحدت اسلامی

حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های امروز نماز جمعه برازجان با گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: بسیج در عرصه‌های مختلف خدمات بسیار زیادی را به کشور داشته است و باید تفکر بسیجی در سطح کشور گسترش یابد.

وی با بیان اینکه بسیج همیشه در کشور نقش اساسی داشته است، تصریح کرد: بسیج یکی از شاهکارهای بزرگ امام راحل بود که باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا تفکر بسیجی در جامعه نهادینه شود.

امام جمعه برازجان با اشاره به اینکه دشمنان و استکبار جهانی درصدد تسلط بر کشورهای اسلامی هستند، افزود: کشورمان در سایه درایت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری به پیشرفت دست یافته و ما قدردان این سرمایه عظیم و بزرگ هستیم.

حجت‌الاسلام مصلح پیوند ناگسستنی با ولایت، اخلاص وایمان به خداوند، حرمت و آزادگی در عبودیت، عدالت خواهی همه جانبه، استکبار ستیزی توام با بصیرت، شهادت طلبی عاشقانه، خودگذشتگی وایثار کریمانه، زهد، قناعت، تواضع و عصمت، اطاعت آگاهانه از ولی عصر را از جمله شاخص های تفکر بسیجی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مسلمانان بیشتر از همه نیازمند وحدت و یک پارچگی هستند اظهار داشت: هفته وحدت فرصت مناسبی است و می تواند امت اسلامی را روی یک موضوع مهم که عبارت از ولادت پیامبر(ص) می باشد جمع کرده و به همگرایی و همسویی آنان کمک کند.