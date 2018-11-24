به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز جمعه، سهام آمریکا در حالی در جلسه کوتاه پس از تعطیلات افت کرد که سهام انرژی با سقوط‌های متوالی قیمت نفت کمر خم کرد و اس‌اندپی۵۰۰ برای دومین بار در سال جاری وارد وضعیت اصلاح فنی شد.

از لحاظ هفتگی، هر ۳ شاخص مهم آمریکا بیش از ۳ درصد افت کردند و شاخص صنعتی داو جونز و شاخص کامپوزیت نزدک بزرگترین سقوط هفتگی خود از ماه مارچ تا کنون را ثبت کردند.

اس‌اندپی۵۰۰ بیش از ۱۰.۲ درصد از رکورد خود، که در ۲۹ سپتامبر ثبت کرده بود سقوط کرد و طبق تعریف وارد منطقه اصلاح فنی شد.

آخرین باری که اس‌اندپی وارد منطقه اصلاح فنی شده بود ماه فوریه امسال بود که این شاخص بیش از ۱۰ درصد نسبت به رکورد آن زمان خود که در ماه فوریه ثبت شده بود، پایین آمد.

روز جمعه با سقوطی دیگر در قیمت‌های نفت خام، بخش انرژی اس‌اندپی ۳.۳ درصد سقوط کرد. با وجود وحشت از کاهش تقاضای جهانی نفت با کند شدن رشد اقتصادی، حتی علی‌رغم این‌که تولیدکنندگان بزرگ جهان در مورد کاهش تولید خود هشدار داده‌اند، قیمت‌های نفت به شدت سقوط کرد و حالا حدود ۳۰ درصد از مقادیر ثبت شده در ابتدای اکتبر پایین‌تر آمده است.

شاخص صنعتی داو جونز ۱۷۸.۷۴ واحد یا ۰.۷۳ درصد افت کرد و در سطح ۲۴۲۸۵.۹۵ واحد بسته شد. اس‌اندپی۵۰۰ هم ۱۷.۳۷ واحد یا ۰.۶۶ درصد پایین آمد و به ۲۶۳۲.۵۶ واحد رضایت داد. شاخص کامپوزیت نزدک ۳۳.۲۷ واحد یا ۰.۴۸ درصد از ارزش خود را از دست داد و در سطح ۶۹۳۸.۹۸ واحد بسته شد.

جلسه معاملاتی دیشب به دنبال عید شکرگزاری از ساعت کمتری برخوردار بود و حجم معاملات آن هم محدودتر بود.

در معاملات دیشب ۳.۴ میلیارد سهم جابه‌جا شد که این خیلی کمتر از ۸.۲ میلیارد سهمی است که به طور میانگین در ۲۰ روز معاملاتی اخیر تبادل شده است.