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۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۶

به مناسبت میلاد پیامبر اسلام (ص) صورت گرفت؛

موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

رهبر انقلاب به‌ مناسبت فرا رسیدن میلاد حضرت رسول(ص) با پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات یک‌هزار و هشتاد و شش نفر از محکومان موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، به‌ مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت ختمی‌مرتبت محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک‌هزار و هشتاد و شش نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه‌ قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.

کد مطلب 4466669
محمد مهدی ملکی

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