موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت ختمیمرتبت محمد مصطفی صلیاللهعلیهوآله و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیهالسلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یکهزار و هشتاد و شش نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شدهاند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مورد موافقت حضرت آیتالله خامنهای قرار گرفت.
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