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۸ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۴۲

نجفی اعلام کرد؛

۷۶ محکوم امنیتی و ۱۰۰ اعدامی مورد عفو قرار گرفتند

۷۶ محکوم امنیتی و ۱۰۰ اعدامی مورد عفو قرار گرفتند

مدیرکل عفو و بخشودگی قوه قضائیه جزییات عفو و تخفیف مجازات سه هزار و چهارصد و پنجاه و هشت تن از محکومان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، پس از موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو و تخفیف مجازات سه هزار و چهارصد و پنجاه و هشت تن از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ولادت حضرت امام جعفر صادق (علیه‌السلام)، حسین نجفی دادیار دیوان عالی کشور و مدیرکل عفو و بخشودگی قوه قضائیه با تشریح جزئیات این عفو گفت: ۱۰۰ نفر از افراد دارای محکومیت اعدام و ۷۶ محکوم امنیتی جزو عفوشدگان اخیر هستند.

کد مطلب 5339424

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