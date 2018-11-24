۷۰ روستا در هرمزگان فاقد خانه عالم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد ظهر شنبه در نشست مشترک مدیران فرهنگی هرمزگان با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بیان داشت: ۱۳ پایگاه فرهنگی و اجتماعی از اواخر فروردین ماه در شهر بندرعباس با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در محلات آسیب پذیر راه اندازی شد.

وی عنوان کرد: ویژگی این پایگاه های فرهنگی استقرار روحانیون در محلات و شناسایی آسیب های اجتماعی در این محلات و ارائه راهکار و افزایش ارتباط با مردم محلات است. این پایگاهها تا کنون تاثیر گذار بوده است اما برای حل آسیب های اجتماعی باید زمان بیشتری گذاشت.

حجت الاسلام انصاری راد خاطرنشان کرد: این کار تنهایی به عهده سازمان تبلیغات اسلامی نیست و همه دستگاههای فرهنگی باید پای کار باشند و تضمین تداوم این کار بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه سایر شهرستانهای استان هم نیازمند راه اندازی پایگاههای فرهنگی است، بیان داشت: با تخصیص اعتبار به حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی نیازمند توسعه این پایگاهها در سایر شهرستانهای هرمزگان هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان خاطرنشان کرد: سالانه ۳۵۰۰ روحانی مستقر اعزام می کنیم که ۲۵۰ نفر در قالب طرح هجرت مستقر هستند. ۲۵۷ خانه عالم در هرمزگان وجود دارد که با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سپاه احداث شده است.

وی افزود: ۷۰ روستای بالای ۲۰۰ خانوار فاقد خانه عالم در استان وجود دارد. بهترین فرهنگی و دینی احداث خانه عالم در کنار مساجد است.