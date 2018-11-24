سود سهام عدالت ۵.۳ میلیون نفر واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، میرعلی اشرف پوری حسینی با بیان این که برای دومین سال متوالی سود سهام عدالت از شرکت های سرمایه پذیر وصول و به مشمولان پرداخت می شود، افزود: امسال در نخستین روز آذر و همینطور در آستانه میلاد پربرکت پیامبر اعظم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) دومین سود سهام عدالت به حساب مشمولان واریز شده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی از واریز سود سهام عدالت پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کشور خبر داد و گفت: سود سایر افراد به مرور هر ماه یا دو ماه یکبار پس از دریافت پول از شرکت های سرمایه پذیر پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه روند پرداخت سود عدالت امسال نسبت به سال گذشته کمی متفاوت است، اظهارداشت: پارسال در نوبت اول یک سوم سود به تمامی مشمولان پرداخت شد اما امسال سیاست بر اینکه سود سهام بصورت گروهی و کامل تسویه شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: سال گذشته ۱۵۰ هزار تومان سود به مشمولان دارای یک میلیون تومان سهام پرداخت شد و اغلب این مشمولان از محل تخفیف است، بنابراین عزیزان در کمیته امداد و بهزیستی از این تخفیف برخوردار هستند.

وی در ادامه افزود: سال گذشته نوبت اول ۵۰ هزار تومان و نوبت دوم ۱۰۰ هزار تومان سود به این مشمولان پرداخت شد که خیلی جلوه نکرد.

پوری حسینی تصریح کرد: امسال از ابتدا ۱۷۵ هزار تومان به حساب کم درآمد ترین اقشار یعنی مشمولان زیرپوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی واریز و به مرور هر ماه یا دو ماه یکبار پس از دریافت پول از شرکت های سرمایه پذیر سود سهام به بقیه اقشار جامعه به نوبت پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تنها سود سهام عدالت مددجویان کمیته امداد و مستمری بگیران سازمان بهزیستی واریز و سود بقیه اقشار جامعه هنوز پرداخت نشده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی یادآورشد: افزون بر پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هم اکنون زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی کشور هستند.