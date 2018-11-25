به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر شامگاه امروز پس از پیروزی تیمش در برابر استقلال خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: با مدیرعامل باشگاه استقلال در تماس هستم تا بتوانیم استقلال را به شرایط مطلوب برسانیم.
وی در خصوص بازی با استقلال خوزستان نیز بیان کرد: همیشه در برابر تیمهایی که شرایط خوبی ندارند، شرایط ما سخت میشود. در استقلال همه می خواهند همه تیم ها را ببریم.
شفر با اشاره به اینکه از حضور در اهواز خوشحال هستم، توضیح داد: در این مسابقه پنج تا ۶ موقعیت گلزنی به دست آوردیم ولی کمی شانس لازم داشتیم که گلزنی کنیم که نداشتیم. در این مسابقه ما بازی تک ضرب و دو ضرب را از دروازه خودمان تا دوازه حریف از خود نشان دادیم.
وی درباره عملکرد الحاجی گرو مهاجم نیجریهای تیمش عنوان کرد: گرو امروز خوب بازی کرد و خوب جنگید. گرو قدم به قدم بهتر میشود و میتواند در آینده به ما کمک کند. او دو موقعیت گلزنی داشت که اولی با بدشانسی گل نشد و روی موقعیت دوم میتوانست بهتر استفاده کرده و ما را به گل دوم برساند. گرو مهاجمی است که برای سایر مهاجمان فضاسازی میکند، همانطوری که امروز برای باقری فضاسازی کرد. گرو امروز در مجموع خوب بود.
سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص اینکه تیمش باید تقویت شود نیز گفت: من در این مورد صحبت کردهام هشت ماه قبل و یک ماه قبل هم گفتهام که چه کاری میخواستیم انجام بدهیم. ما شانس قهرمانی در آسیا را داشتیم و میتوانستیم ستاره سوم را برای استقلال بگیریم. نمیخواهم نام آن افراد را دوباره بگویم و اینکه چه کارهایی شد. این مسائل تمام شد. اکنون تیم جدیدی داریم و ما آنالیز میکنیم و اینکه بتوانیم چه کارهایی در نیمفصل باید بکنیم تا شانس برای قهرمانی داشته باشیم. باید ببینیم در نیمفصل چه میشود کرد.
شفر درباره قرعه تیمش در لیگ قهرمانان آسیا عنوان کرد: با العین قبلا همگروه بودیم. عمر عبدالرحمن را از دست داده است اما باز هم هزینه کرده است. پارسال گفتند استقلال با الهلال و العین همگروه است و شانسی ندارد اما سرگروه شد. باید مسیرمان را انتخاب کنیم. با مدیرعامل نیز در ارتباطم و با او در یک مسیریم. آدمهایی که پشت سرما حرف میزنند هیچ شانسی برای موفقیت ندارند. داریوش شجاعیان و محسن کریمی به تیم ما در نیم فصل برمیگردند و من از این بابت خیلی خوشحال هستم.
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