سهام آسیایی رشد کرد / سقوط نفت، بازارها را ضعیف نگاه داشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، سهام آسیایی رشد کرد، هرچند سرمایه‌گذاران نسبت به سقوط قیمت نفت که چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان را ناامیدکننده کرده است، همچنان نگران هستند.

بازارهای جهانی منتظر دیدار حساس و حیاتی رهبران آمریکا و چین در پایان هفته جاری و در حاشیه اجلاس سران G20 هستند، هرچند تنش‌های تجاری بین دو قدرت اقتصادی برتر جهان هیچ نشانه‌ای از کاهش نشان نداده است.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن درحالی ۰.۴ درصد رشد کرد که سهام تایوان به دنبال انتخابات محلی، پیشتاز رشد منطقه بود.

نیکی ژاپن توانست ۰.۶ درصد رشد کند.

در بازارهای چین، کامپوزیت شانگهای ۰.۳ درصد رشد کرد.

در وال‌استریت، سهام آمریکا روز جمعه افت کرد و اس‌اندپی در پایین‌ترین سطح خود در بیش از ۶ ماه گذشته بسته شد. زیرشاخص انرژی اس‌اندپی، با سقوط سنگین قیمت نفت، به شدت افت کرد.

شاخص اس‌اندپی ۰.۶۶ درصد افت کرد تا ۱۰.۲ درصد پایین‌تر از رکورد همیشگی خود که در ۲۰ سپتامبر ثبت کرده بود، بسته شود. این، پس از سقوط ماه فوریه، دومین باری از که این شاخص با اصلاح ۱۰ درصدی روبرو می‌شود.

روز دوشنبه، سهام آمریکا، تا ساعت ۷:۳۸ به وقت تهران، در بازارهای آسیایی ۰.۳ درصد رشد کردند.

در بازار ارز، نرخ برابری دلار با ین ژاپن به ۱۱۲.۹۱ رسید. شاخص دلار در برابر ارزهای مهم جهان در نرخ ۹۶.۹۰۸ واحد ایستاد که فاصله زیادی با رکورد ۹۷.۷۰۷ که در دو هفته پیش ثبت کرده بود، ندارد.