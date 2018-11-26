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۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۰۱

در پی وقوع زمین لرزه؛

واحدهای دانشگاه آزاد استان کرمانشاه امروز تعطیل شد

واحدهای دانشگاه آزاد استان کرمانشاه امروز تعطیل شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: در پی وقوع زمین لرزه ای در استان کرمانشاه، فعالیت های اداری و آموزشی دانشگاه آزاد این استان امروز دوشنبه ۵ آذرماه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدرضا حبیبی گفت: در پی وقوع زمین لرزه ای در استان های نیمه غربی کشور به خصوص استان کرمانشاه و باتوجه به تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بحران و دستور استاندار کرمانشاه، امروز دوشنبه ۵ آذر تمامی فعالیت های اداری و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه و همچنین مدارس سما این استان در نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل است.

وی افزود: این تصمیم در راستای آرامش دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها و همچنین تضمین سلامت و امنیت آنها اتخاذ شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: هیات رئیسه و مدیران اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه در حال آماده باش برای ارائه خدمات و امدادرسانی هستند.

کد مطلب 4467960

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