واحدهای دانشگاه آزاد استان کرمانشاه امروز تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدرضا حبیبی گفت: در پی وقوع زمین لرزه ای در استان های نیمه غربی کشور به خصوص استان کرمانشاه و باتوجه به تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بحران و دستور استاندار کرمانشاه، امروز دوشنبه ۵ آذر تمامی فعالیت های اداری و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه و همچنین مدارس سما این استان در نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل است.

وی افزود: این تصمیم در راستای آرامش دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها و همچنین تضمین سلامت و امنیت آنها اتخاذ شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: هیات رئیسه و مدیران اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه در حال آماده باش برای ارائه خدمات و امدادرسانی هستند.