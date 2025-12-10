حجت‌الاسلام رضا باوقار در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک سالروز فاطمه زهرا (س) و روز زن اظهار کرد: حضرت فاطمه (س) جامع‌ترین الگوی حیات بشری است و شناخت و تبعیت عملی از سیره آن حضرت در تمام عرصه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی لازم است.

وی با اشاره به اینکه حضرت صدیقه طاهره (س) یک الگوی جامع و بی‌بدیل هستند، افزود: ایشان در یک کلمه، «حیات طیبه» مجسم هستند و جلوه‌هایی مانند عصمت و طهارت، علم و حکمت، شجاعت و ولایت‌مداری، ایثار و از خودگذشتگی، همسرداری و تربیت فرزندانی مانند امامان معصوم، و ساده‌زیستی درس‌هایی است که نه فقط برای بانوان، که برای همه انسان‌های جویای کمال، ضروری است و جامعه امروز ما با آسیب‌هایی مانند مصرف‌گرایی، سطحی‌نگری و سست شدن پایه‌های خانواده مواجه است که سیره عملی حضرت زهرا (س)، پادزهر این آسیب‌ها است.

امام جمعه مشگین شهر با بیان اینکه مادر، قلب خانواده و محور اصلی تربیت است، بیان کرد: حضرت زهرا (س) دختر رسول الله (ص)، همسر امیرالمؤمنین (ع) و مادر امامان (ع) بودند و نشان دادند که کرامت و اقتدار واقعی زن، در حفظ حریم خانواده، تربیت نسل صالح و همراهی با همسر در مسیر اهداف عالی الهی است.

وی ادامه داد: مادران ما باید با مطالعه زندگی ایشان، عزت نفس دینی خود را افزایش دهند و خانه را به محیطی برای رشد فضائل اخلاقی و دینی تبدیل کنند و این مهم‌ترین عامل مصونیت‌بخشی در برابر تهاجم فرهنگی دشمن است.

حجت الاسلام باوقار با تاکید بر اینکه حضرت زهرا (س) نماد تقوا، حجاب، عفاف، ایثار، زهد، شجاعت و بصیرت است، تصریح کرد: تقوای حضرت زهرا (س) نه‌تنها در عبادت، بلکه در رفتار اجتماعی، دفاع از حق و ایستادگی در برابر ظلم جلوه‌گر بود. ایشان با مظلومیت خود، حقیقت را فریاد زدند و با شهادت مظلومانه‌شان، مسیر حق را برای همیشه روشن کردند.