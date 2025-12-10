شهردار آبادان: دانشجویان بازوی فکری مدیریت شهری باشند

به گزارش خبرنگار مهر، نشستی به مناسبت روز دانشجو عصر امروز چهارشنبه با حضور یاسین کاوهپور شهردار آبادان، قاسم بغلانی عضو شورای اسلامی شهر و جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اروند برگزار شد. هدف این دیدار تقویت تعامل میان مدیریت شهری و نسل جوان و بررسی چالشهای اصلی آبادان عنوان شد.
در این نشست، دانشجویان به بیان دغدغههای خود در حوزههای مختلفی از جمله حملونقل عمومی، ترافیک، وضعیت معابر، فضای سبز، امکانات تفریحی و ورزشی، مسائل زیستمحیطی و مبلمان شهری پرداختند. آنها با تأکید بر نقش دانشگاه در حل مسائل شهری، خواستار بهرهگیری بیشتر مدیریت شهری از ظرفیت علمی و پژوهشی نخبگان شدند.
کاوهپور شهردار آبادان، با تبریک روز دانشجو، خطاب به جوانان گفت: شما سرمایههای ارزشمند انسانی و موتور محرک پیشرفت جامعه هستید. مدیریت شهری خود را موظف میداند از ظرفیت فکری و علمی دانشجویان در حل مسائل و چالشهای شهری بهره بگیرد.
شهردار آبادان با انتقاد از عملکرد گذشته شهر، تصریح کرد: یکی از چالشهای مهم آبادان، اقدامات غیرکارشناسی و نبود زیرساختهای مناسب در سالهای گذشته بوده است. در این دوره تلاش کردهایم تمام فعالیتها با نگاه علمی و تخصصی پیش برود؛ هرچند ممکن است نتایج برخی طرحها همچون حوزه ترافیک و فضای سبز، در آینده خود را نشان دهد.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، بر ضرورت مطالبهگری آگاهانه، نقد منصفانه و مسئولیتپذیری جوانان تأکید و اضافه کرد: امروز بیش از هر زمان نیازمند تلاش خستگیناپذیر و نگاه تحولگرا هستیم.
در ادامه نشست، پیشنهاد تشکیل کارگروههای تخصصی مشترک میان شهرداری و دانشگاه مطرح شد تا مسیر بررسی و اجرای طرحهای پیشنهادی هموار شود. کاوهپور این پیشنهاد را مثبت ارزیابی و اعلام کرد: شهرداری با رویکرد مشارکتمحور، آماده بهرهگیری از ظرفیت دانشگاه برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.
در پایان، بر تداوم گفتوگوهای دوسویه و پیگیری عملی پیشنهادات مطرحشده تأکید شد.
