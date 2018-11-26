به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه دبیرستان دخترانه شبانه روزی محدث شهرستان بروجرد، اظهار داشت: هیچ کشوری رشد و توسعه پیدا نخواهد کرد مگر اینکه آموزش و پرورش خوبی داشته باشد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش خوب مکانی برای زنده شدن نشاط در دل جوانان است، افزود: آینده سازان این کشور در آموزش و پرورش رشد و بالندگی پیدا می کنند.

فرماندار بروجرد با اشاره به ایجاد دبیرستان دخترانه شبانه روزی محدث، تصریح کرد: این مرکز با دیگر مدارس بروجرد تفاوت دارد، دانش آموزان این مدرسه باید توانمندی های خودشان را بیشتر نشان داده و برای ورود به جامعه بزرگتر آماده کنند.

آریایی، ادامه داد: دانش آموزان این دبیرستان کارگروهی، انظباط، اعتماد به نفس، استقلال فردی و ... را یاد می گیرند و در بدو ورود به جامعه از توانایی های بالاتری برخوردار خواهند بود.

وی با اشاره به گرایش روزافزون دانش آموزان به سمت انتخاب رشته های علوم تجربی، اظهار داشت: متاسفانه با این روند رشته های علوم انسانی مورد غفلت قرار گرفته اند که اگر به این موضوع توجه نشود ممکن است در آینده با چالش هایی مواجه شویم.

فرماندار بروجرد، تاکید کرد: برای تشویق دانش آموزان و خانواده ها برای انتخاب رشته های علوم انسانی باید شرایطی فراهم کنیم که جوانان به سمت این رشته ها سوق پیدا کنند.

بنابر این گزارش، این مراسم با حضور محمدرضا حافظی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور و مسئولان شهرستانی در دبیرستان دخترانه شبانه روزی محدث بروجرد برگزار شد.