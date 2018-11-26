جیمز لانگی برای سومین بار به «سینماحقیقت» می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت»، جیمز لانگلی مستندساز آمریکایی با فیلم مستند «فرشتهها از جنس نورند» سومین حضور خود در جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» را تجربه میکند.
در خلاصه موضوع این اثر مستند آمده است: «فرشتهها از جنس نورند» که در طول سه سال ساخته شده است، زندگی دانشآموزان و معلمان مدرسهای در یکی از محلات قدیمی کابل را دنبال میکند که پس از مناقشات گذشته به آرامی در حال بازسازی است. فیلم با ترکیب تاریخ معاصر افغانستان و نمای این روزهایش، تصویر خودمانی و منحصر بهفردی از جامعهای ارایه میکند که در سایه جنگ به زندگی ادامه میدهد...»
«فرشتهها از جنس نورند» در مدت زمان ۱۱۷ دقیقه، تولید مشترک سال ۲۰۱۸ کشورهای آمریکا، دانمارک و نروژ است.
جیمز لانگلی پیش از این با ۲ فیلم «عراق تکهتکه شده» و «مادر ساری» در دورههای گذشته جشنواره «سینماحقیقت» حضور داشت.
وی با این ۲ فیلم، به ترتیب نامزد اسکار بهترین مستند سینمایی (۲۰۰۶) و بهترین مستند کوتاه (۲۰۰۷) شده بود.
سه جایزه بهترین فیلم مستند، بهترین فیلمبرداری و بهترین تدوین، نشان «نستور آلمندروس» جشنواره حقوق بشر، جایزه فدراسیون جهانی منتقدان فیلم جشنواره تسالونیکی، جایزه انجمن بینالمللی فیلم مستند، تندیس «هوگو طلایی» بهترین مستند جشنواره شیکاگو از موفقیت های جیمز لانگلی در عرصه سینمای مستند است.
دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷ به دبیری سیدمحمدمهدی طباطبایینژاد در پردیس سینمایی چارسو برگزار می شود.
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