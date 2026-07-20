کارت پنجاه وسومین آزمون دستیاری پزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه‌ و سومین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی اول مردادماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.



کارت ورود به جلسه آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی فعال شده است. همچنین سایت برای تکمیل مدارک در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ جهت تکمیل مدارک داوطلبان فعال خواهد بود.



داوطلبان باید مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و با وارد کردن کد ملی و شماره همراه، وضعیت مدارک خود را مشاهده کنند و در صورت نقص مدارک با توجه به دفترچه راهنمای ثبت نام، نسبت به رفع آن اقدام کنند.



مرکر سنجش آموزش پزشکی همچنین اعلام کرده است: نتیجه بررسی مدارک سهمیه بومی مناطق محروم پس از برگزاری آزمون در کارنامه اطلاع رسانی خواهد شد.

در پنجاه و سومین دوره آزمون دستیاری پزشکی ۱۷ هزار و ۲۷۷ نفر ثبت‌نام کرده‌اند و این آزمون در ۳۴ شهر در روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.