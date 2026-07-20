لیلا سخایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت این تیم برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: خوشبختانه بر اساس پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده ترکیب اعزامی تیم ملی همان ترکیبی خواهد بود که فدراسیون از ابتدا برای اعزام آن تلاش می‌کرد. بر این اساس سه ورزشکار در بخش مردان و یک ورزشکار در بخش بانوان راهی بازی‌های آسیایی خواهند شد که این موضوع اتفاق بسیار خوبی برای تیم ملی محسوب می‌شود.



وی گفت: پیش از این نگرانی‌هایی درباره کاهش سهمیه تیم مردان وجود داشت اما خوشبختانه این نگرانی برطرف شد و اکنون می‌توانیم با ترکیب کامل پیش‌بینی شده در این رقابت‌ها شرکت کنیم. بدون شک حضور با حداکثر ظرفیت شانس ما را برای کسب نتایج بهتر افزایش خواهد داد.



سرمربی تیم ملی ریکرو درباره آخرین حضور برون‌مرزی ملی‌پوشان افزود: آخرین رویداد رسمی که در آن شرکت کردیم مرحله کاپ جهانی ترکیه بود که در خردادماه برگزار شد. عملکرد ملی‌پوشان در این مسابقات قابل قبول و قابل دفاع بود و ورزشکاران توانستند نمایش‌های امیدوارکننده‌ای ارائه دهند. هرچند هنوز تا رسیدن به شرایط ایده‌آل فاصله داریم اما روند رو به رشد تیم کاملاً مشهود است.



وی در ادامه افزود: پس از بازگشت از ترکیه اردوهای تیم ملی دوباره در سایت تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد و طبق برنامه این اردوها تا زمان اعزام به ناگویا ادامه خواهد داشت. تلاش ما این است که ملی‌پوشان با آمادگی کامل راهی این رقابت‌های مهم شوند و هیچ خللی در روند آماده‌سازی آن‌ها ایجاد نشود.



سخایی درباره احتمال برگزاری اردوی برون‌مرزی نیز گفت: رایزنی‌هایی با چند کشور از جمله کره‌جنوبی و فیلیپین انجام شده تا در صورت فراهم شدن شرایط اردوی مشترک یا برون‌مرزی برگزار کنیم. البته هنوز هیچ چیز قطعی نشده است. اگر شرایط مهیا شود قطعاً از این فرصت استفاده خواهیم کرد ولی اگر این امکان فراهم نشود تمرینات را طبق برنامه در تهران ادامه خواهیم داد و تلاش می‌کنیم بهترین بهره را از امکانات موجود ببریم.



وی با اشاره به سطح بالای رقابت‌های بازی‌های آسیایی اظهار کرد: هدف اصلی ما کسب بهترین نتیجه ممکن در ناگویا است اما باید واقع‌بین هم باشیم. شرایط تمرینی و امکاناتی که در اختیار ما قرار دارد با بسیاری از رقبای آسیایی قابل مقایسه نیست. برخی از تیم‌های مدعی از امکانات، تجهیزات و برنامه‌های آماده‌سازی بسیار گسترده‌تری برخوردار هستند اما در نهایت همه در یک میدان و با قوانین یکسان رقابت خواهند کرد.



سرمربی تیم ملی ریکرو ادامه داد: نباید فراموش کنیم که بهترین کمانداران جهان در رشته ریکرو از قاره آسیا هستند و همین موضوع سطح بازی‌های آسیایی را حتی از برخی مسابقات جهانی نیز بالاتر می‌برد. به همین دلیل اگر ورزشکاری بتواند در بازی‌های آسیایی به مدال برسد می‌توان گفت توانایی کسب مدال در رقابت‌های جهانی و حتی المپیک را نیز دارد.



وی افزود: مسابقات کاپ جهانی ترکیه از نظر روحی و فنی تأثیر بسیار مثبتی روی ملی‌پوشان داشت. ورزشکاران ما برابر تیم قدرتمند کره‌جنوبی که سابقه کسب پنج مدال طلای المپیک را در کارنامه دارد عملکرد خوبی داشتند و موفق شدند امتیازات ارزشمندی کسب کنند. همین موضوع باعث شد اعتمادبه‌نفس و خودباوری بیشتری در بین اعضای تیم ایجاد شود.



سخایی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون همه اعضای تیم با انگیزه بالا در حال تمرین هستند و تلاش می‌کنیم تا روز اعزام بهترین شرایط ممکن را برای ملی‌پوشان فراهم کنیم. امیدوارم با ادامه این روند حمایت مسئولان و حفظ آرامش تیم بتوانیم در بازی‌های آسیایی ناگویا عملکردی شایسته داشته باشیم و نتایجی کسب کنیم که موجب خوشحالی مردم و جامعه تیراندازی با کمان کشور شود.