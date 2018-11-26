بازداشت ۲۰ نفر در ترکیه به اتهام همکاری با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، منابع امنیتی ترکیه از بازداشت دستکم ۲۰ نفر از جمله مقامات سابق حزب اپوزیسیون «دموکراتیک خلق» به اتهام همکاری با پ ک ک و کنفدراسیون جوامع کردستان، خبر می‌دهند.

بازداشتها در استان «ازمیر» واقع در غرب کشور اتفاق افتاده است.

در مجموع، ۲۸ حکم بازداشت به اتهام همکاری با تروریسم صادر شده است.

رئیس سابق شعبه استانی حزب دموکراتیک خلق نیز در میان بازداشت شدگان است.

سخت‌گیری درقبال حزب کردی ترکیه، انتقاد کشورهای اروپایی را به دنبال داشته است.

این در حالی است که آنکارا آنها را به همکاری با تروریسم متهم می‌کند.