آغاز اجرای «پاره سنگ در جیب هایش» در تالار مولوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، نمایش «پاره سنگ در جیب هایش» نوشته مری جونز و کارگردانی مجید سیدآبادی، دانشجوی دانشگاه سوره شب گذشته یکشنبه ۴ آذرماه اجرای عمومی خود را در مرکز تالار مولوی آغاز کرد.

در این مراسم، سعید بهنام، مدرس و کارگردان تئاتر طی سخنانی با اشاره به شرایط نابسامان اقتصادی و دشواری های بیش از پیش اجرای تئاتر و به ویژه تئاتر دانشجویی بر ضرورت حمایت همگان از تئاتر دانشجویی تاکید کرد.

در نمایش «پاره سنگ در جیب هایش» صادق برقعی و وحید منتظری به ایفای نقش می پردازند و ترجمه این نمایش نیز به عهده حمید احیا بوده است.

در این نمایش حمید پورآذری مشاور طراح صحنه، هادی شیخ الاسلامی مدیر تولید، المیرا رضایی دستیار کارگردان، مریم نورمحمدی طراح لباس، علی کوزه‌گر طراح نور، محمدرضا رحمتی اپراتور نور، سینا سرمدی طراح گرافیک، محمدرضا رحمتی ساخت تیزر، حسام زمانی آهنگساز، رومینا داوری روابط عمومی و تبلیغات، رها محمدی عکاس و مهران کریمی منشی صحنه به همکاری می پردازند.

علاقه‌مندان برای دیدن نمایش «پاره سنگ در جیب هایش» که هر روز به جز شنبه ها در ساعت ۱۹:۳۰ به صحنه می‌رود، می‌توانند به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.