نه ما خوب بازی کردیم نه تراکتور/ باید در خط حمله بهتر باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس در جمع خبرنگاران درباره تساوی با تراکتورسازی و انتظار هواداران پرسپولیس برای برد، گفت: این بازی واقعا دربی بود. سومین بار است که اینرا می گویم. این بازی ها، خاص است و ارزش و منافع خاص خودش را دارد.

وی افزود: در این بازی ها معمولا بازیکنان تحت فشار مضاعفی قرار می گیرند. تراکتورسازی هم اخیرا نتایج خوبی گرفته است، با انگیزه بالایی به تهران آمد. متاسفانه بازی خوب نبود. نه از سمت ما و نه از سمت تراکتورسازی.

سرمربی پرسپولیس گفت: روی خوب قضیه این است که حداقل یک امتیاز گرفتیم و به تراکتورسازی اجازه ندادیم روی دروازه ما موقعیت گل ایجاد کند. خودم از خستگی بازیکنانم خبر دارم. با این خستگی ها، مصدومیت ها هم پیش می آید. حسین ماهینی، محمد انصاری، کمال و حتی بشار که در شانه اش مشکل دارد. باید وضعیت سیامک نعمتی و شایان مصلح را هم ارزیابی کنیم.

برانکو گفت: بازیکنان را به خوبی آماده کرده ایم. ۷ ماه است که آنها عالی فرم خود را حفظ کرده اند. عملا در دو لیگ به صورت موازی بازی کرده ایم؛ یکی لیگ برتر ایران که می دانید امسال تیم ها خیلی تقویت شده اند و همینطور لیگ قهرمانان آسیا. در سخت ترین بخش لیگ آسیا بازی کردیم. در هر دو لیگ عالی کار کردیم ولی دیروز خوب نبودیم. نیازی نیست پنهان کنم. اما بازیکنانم را درک می کنم و همین یک امتیاز ارزش داشت.

وی در خصوص احتمال تقویت پرسپولیس در نیم فصل باوجود مصدومیت ماهینی و انصاری و نگرانی از این بابت، تصریح کرد: این بازیکنان را می آوریم چون بازیکن نداریم. مجبوریم که نیمکت با کیفیتی داشته باشیم. هر تیم درست و درمانی در دنیا علاوه بر ۱۱ بازیکن اصلی باید ۷ تا ۸ بازیکن خوب دیگر داشته باشد. بنابراین ۱۱ بازیکن نیست، ۲۰ بازیکن است. ما این امکان را نداشتیم به بعضی ها حتی استراحت بدهیم. فرصت نداشتیم حتی استراحت کنیم چون باید با پیکان بازی می کردیم. امیدواریم با بازیکنان نفس تازه ای به تیم بدهیم و یک انرژی جدید و اضافه به دست بیاوریم و کیفیتمان بالاتر برود.

سرمربی پرسپولیس در خصوص اضافه شدن چهار بازیکن در نیم فصل دوم به پرسپولیس و اینکه آیا این بازیکنان آماده هستند؟ گفت: بله این بازیکنان آماده هستند. ارزیابی ما همین بود و برای همین ترابی، شیری، رفیعی و شریفی را گرفتیم. سعی می کنیم چند بازیکن زیر ۲۳ سال هم بگیریم و آماده و تست کنیم که بازیکنان آینده ما شوند.

برانکو درباره افزایش تساوی های بدون گل پرسپولیس نسبت به فصل گذشته، تاکید کرد: تا جایی که باید، از نظر گل زدن تاثیرگذار نبودیم. تعداد گل هایمان کم بوده است. تیم ها هم نسبت به ما متفاوت شده اند. مهم این است که در خط دفاع عالی عمل کرده ایم. دیروز هم مقابل تراکتورسازی حتی یک موقعیت نیم بند هم روی دروازه ما ایجاد نکرد. تیم کاشیما ژاپن هم همینطور. اما در بخش حمله باید موثرتر و بهتر باشیم. انتظارم این است در این بخش بهتر شویم. شما حق دارید؛ اگر بخواهیم قهرمان شویم باید گل بزنیم.

وی ادامه داد: امروز بازیکنانم از تمرین کردن سر باز زدن چون مشکلاتشان زیاد است. قبل از هرچیز مشکلات مالی. این بازیکنان حرفه ای هستند و زندگی شان از فوتبال می گذرد. بنابراین امروز به عنوان اعتراض تمرین نمی کنند و انتظار دارند مشکلشان حل شود. نمی دانم اسمش را چه می شود گذاشت ولی تمرین نمی کنند. نمی دانم این تصمیم ادامه دارد یا خیر.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه گرشاسبی اعلام کرده بود مطالبات را پرداخت کرده است، گفت: خیلی از مشکلات را آقای گرشاسبی حل کرده است. او بدهی های سال های قبل را تسویه کرده است اما بازیکنان به من گفتند که باشگاه نسبت به آنها بدهی های زیادی دارد. تمام تلاش و زحماتی که کشیده اند، انتظار دارند باشگاه تلاش مضاعف کند تا مسائل بدیهی و روزمره را حل کند.

برانکو در خصوص اینکه آیا در این ارتباط جلسه ای با باشگاه خواهد داشت؟ تصریح کرد: نمی توانم چیزی بگویم چون الان خبردار شدم.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا در کنار بازیکنانش است یا خیر؟ گفت: من همیشه در کنار بازیکنان هستم. همانطور که باشگاه نسبت به بازیکنان وظایفی دارد، نسبت به کادر فنی هم از نظر مالی وظایفی دارد.