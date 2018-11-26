قیمت فروش مرغ تا ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان/افزایش ۲۴درصدی قیمت تخم مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله صادقی پیش از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان تهران طی سخنانی از افزایش قاچاق گوشت گوسفند خبر داد و گفت: در ماه گذشته ۴ درصد کاهش قیمت گوشت گوسفندی را داشتیم، اما قیمت گوشت زنده ۴ درصد افزایش یافت.

وی از ثابت بودن قیمت محصولاتی مانند برنج،روغن نباتی و گوشت گوساله در ماه جاری نسبت به ماه قبل خبر داد و اضافه کرد: بخشی از التهاب در قیمت کالاها در بازار کنترل شده و به ثبات رسیده است، اما در قیمت برخی کالاها همچنان با التهاب بازار رو به رو هستیم، که از جمله آن ها قیمت مرغ و تخم مرغ است، که هنوز به ثبات نرسیده و با قیمت تنظیم بازار فاصله دارد.

فاصله قیمت گوشت مرغ تا مصوب ستاد تنظیم بازار

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران سپس به قیمت محصولات لبنی اشاره کرد و افزود: قیمت عرضه شیر خام افزایش ۳۰ درصدی داشته و برخی از کارخانه ها شیرخام را تا ۲۳۰۰ تومان هم در هر کیلو خریداری می کنند و قیمت تخم مرغ نیز ۲۴ درصد افزایش را در ماه جاری تجربه کرده است.

صادقی قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار کشور در توزیع مرغ را ۸ هزار و ۱۷۵ تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون قیمت گوشت مرغ در بازار به ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان هم رسیده است.

گوجه فرنگی بوته ای ۶۵۰۰ و گلخانه ای ۱۱ هزار تومان

وی در خصوص قیمت گوجه فرنگی نیز گفت: علی رغم اعلام ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی اما همچنان گوجه فرنگی بوته ای در خرده فروشی کیلویی ۶۵۰۰ تومان و گوجه گلخانه ای تا ۱۱ هزار تومان هم به فروش می رسد.

بر اساس این گزارش، نشست کارگروه تنظیم بازار استان تهران پیش از ظهر یکشنبه به ریاست محمد امامی امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار تهران برگزار شد.