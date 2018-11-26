همایش بزرگ بسیجیان شهرستان دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه سیدالشهدا شهرستان دیر صبح دوشنبه در این آیین با تبریک سالروز تاسیس بسیج مستضعفان، گفت: بسیج لشکر بی‌ادعای خداست که با هدایت محورهای مقاومت، دشمن‌ها را به زانو درآورده است.

عیسی داوریان با بیان اینکه بسیج یکی از معجزات خداوند برای ملت های مظلوم و از ابتکارات معمار کبیر انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: هم اکنون که قدرت های بزرگ دنیا با تهدیدهای پوچ به دنبال منافع خود هستند مطمئنا بسیج می تواند نقش مهمی در کشور برای خنثی سازی ترفندهای دشمن ایفا کند.

وی با تاکید بر اینکه بسیج وابسته به هیچ حزب و گروه و جناح خاصی نیست بلکه متعلق به همه ملت ایران و کسانی است که دل در گرو این نظام مقدس دارند، تصریح کرد: بسیج و بسیجی امروز پاسدار خون شهدا و ادامه دهنده راه راستین انقلاب اسلامی است.

داوریان، مطالبه‌گری را از شاخصه‌های مهم یک بسیجی با بصیرت برشمرد و افزود: بسیجیان می‌بایست به عنوان الگوی جامعه اسلامی، در وحدت همدلی بین مردم و مسئولان با رعایت ادب و در فضایی کاملا صمیمی پیشگام باشند.

فرمانده سپاه سیدالشهدای شهرستان دیر با بیان اینکه،اکنون بسیج تصویری واقعی از اراده ملت بزرگ ایران است، گفت: بسیجیان باید در همه صحنه ها حضور داشته باشند و هرگونه توطئه را خنثی کنند.

بسیج نیاز واقعی جامعه اسلامی است

امام جمعه دیر نیز در این همایش با گرامیداشت روز بسیج مستضعفین گفت:بسیج وجدان بیدار امت و نیاز واقعی جامعه اسلامی است.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی با بیان اینکه امروز فرهنگ بسیجی فراتر از مرزها رفته و در کشورهای منطقه شاهد تبلور این روحیه هستیم، اظهار داشت: نظام اسلامی با روحیه بسیجی در برابر تهدیدات دشمنان مقاومت کرده است و بعد از این نیز با این روحیه و تفکر، توطئه های دشمنان را خنثی خواهند کرد.

حسینی با تاکید بر اینکه تمام افرادی که با روحیه ولایت مداری و بصیرت و دشمن شناسی در راستای اهداف نظام حرکت می کنند بسیجی هستند، خاطرنشان کرد: بسیج و بسیجی امروز پاسدار خون شهدا و ادامه دهنده راه راستین انقلاب اسلامی است.

امام جمعه دیر گفت: بسیج در پنجم آذر سال ۵۸ به دستور حضرت امام (ره) تاسیس شد و خدمات خوبی نیز در دوران اولیه انقلاب و دفاع از انقلاب و اسلام و مرحله ورود به جنگ نرم از خود به جای گذاشته است.