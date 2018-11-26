خواستار ایجاد شرکت حمل و نقل ریلی مشترک با«UIC» هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمد زاده ظهر دوشنبه در بیست و دومین اجلاس مجمع منطقه‌ای راه آهن‌های خاورمیانه UIC در اصفهان اظهار داشت: امیدواریم با برگزاری این دست اجلاس ها بتوانیم از پشتیبانی UIC برخوردار شویم و به طرح های مشترک علمی و تحقیقاتی با کشورهای خاورمیانه و دیگر کشورهای دوست دست یابیم.

وی کشورهای عراق، ترکیه، ایران، افغانستان، عربستان، سوریه، اردن، عمان، قطر و امارات را از اعضای مجمع منطقه‌ای راه آهن‌های خاورمیانه معرفی کرد و بیان داشت: شرکت های راه آهن در کشورهای تحت پوشش خاورمیانه باید تحت لوای یک شبکه و مدیریت شوند، با ایجاد یکدستگی در حوزه مدیریت می توانیم به بهره وری بالا از مجموع سرمایه هایمان دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه تعریف کردن اهداف مشترک حمل و نقلی بین کشورهای عضو UIC به توسعه همکاریهای بین المللی می انجامد، ادامه داد: در چهار سال گذشته بیش از دو میلیارد دلار در حوزه زیر ساخت های حمل و نقل کشور سرمایه گذاری شده است.

وی بیان داشت: سال گذشته در بخش حمل و نقل ریلی کشور معادل ۲۵۰ میلیون دلار در مصرف سوخت صرفه جویی شد.

محمدزاده تصریح کرد: ایران در سال ۲۰۱۷ تجارت موفقی را تجربه کرد به طوری که اتحادیه اروپا ۱۱ میلیارد یورو به ایران و در مقابل ایران ۱۰ میلیارد یورو به اروپا کالا صادر کرد.

وی گفت: دولت و مجلس تصمیمات ویژه ای برای توسعه حمل و نقلی ریلی اتخاذ کردند و ایران آمادگی سرمایه گذاری به میزان ۱۷ میلیارد دلار را در این زمینه دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در چهار سال آینده برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی کشور پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری می شود.