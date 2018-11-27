ارسال ۴۰۰ چادر از اردبیل به کرمانشاه/عدم نیاز به امدادرسانی حضوری

به گزارش خبرنگار مهر، رامین معبودی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی زلزله‌ای که در اوایل هفته در استان کرمانشاه احساس رخ داد، سریعا و در ساعات ابتدایی گزارش این حادثه جلسه اضطراری برگزار شده و با اعلام نیازمندی‌های موجود از مرکز، برای خدمات‌رسانی مناسب به هموطنانمان در غرب کشور آمادگی‌های مورد نظر بررسی شد.

وی از ارسال ۴۰۰ دستگاه چادر به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه خبر داد و افزود: با وجود اینکه تیم‌های واکنش سریع جمعیت هلال احمر آماده اعزام و حضور در این مناطق بودند، به دلیل اینکه از سوی جمعیت هلال احمر مرکز، نیاز به امدادرسانی حضوری اعلام نشد نیروهای ایثارگر این سازمان از اردبیل در محل زلزله حضور نیافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل ادامه داد: تمامی اعضا و پرسنل جمعیت هلال احمر در کنار داوطلبان از آمادگی کامل برای امدادرسانی در تمامی نقاط کشور که نیاز به کمک‌های این مجموعه دارند، برخوردار بوده تا برای ادای وظیفه خود در مراکز مورد نظر منشأ خدمت باشند.

معبودی یادآور شد: خوشبختانه هیچ مشکلی برای اعزام و ساماندهی نیروها و امدادرسانی در مناطق حادثه دیده نداریم و طبق وظیفه برای تسکین و کاهش آلام حادثه دیدگان از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه هلال احمر نمونه بارز ایثار و فداکاری در جامعه است، اضافه کرد: ارائه خدمت و همدردی با آنان با کمک رسانی به موقع و صحیح از جمله بزرگترین عبادت‌ها بوده و ایثارگران این عرصه بدون چشم‌داشت و طبق وظایف خود برای امدادرسانی در عرصه‌های مختلف ظاهر می‌شوند.