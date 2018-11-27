به گزارش خبرگزاری مهر شینا انصاری مدیرکل دفتر پایش فراگیرافزود: استانداردهای ملی سامانههای پایش لحظهای و بر خط (آنلاین) منابع آلاینده محیط زیست که با بیش از ۹۰۰ نفر ساعت کار تخصصی، نهایی و ابلاغشده است، چهارشنبه این هفته رونمایی می شود.
وی درباره مهمترین مشخصات این سامانه ها گفت: این سامانه ها بهعنوان سند بالادستی، امکان وحدت رویه برای بهرهبرداری همه استفادهکنندگان (واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، عمرانی زیر بنایی) در بعد ملی را در حوزه الزامات فنی سیستمهای پایش لحظهای و بر خط را فراهم میکند.
همچنین این استاندارد پژوهش محور و بومی و درعینحال مبتنی بر نتایج پژوهشهای علمی و منطبق با مفاد استانداردهای مرجع روز دنیاست.
انصاری ادامه داد: این استاندارد غیرموظف بدون صرف اعتبارات سازمان متبوع و سایر ارگانها تدوینشده و از مصادیق تحقق همگرایی و همافزایی و همکاریهای میان سازمان متبوع و سازمان ملی استاندارد است که باعث ایجاد رویه یکسان در فرآیند پایش لحظهای و بر خط سامانههای پایش آنلاین صنایع، استانداردسازی آنها، افزایش ضریب اطمینان از کارایی و اثربخشی تجهیزات و آمار حاصله از آنها میشود.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر درباره این استاندارد ادامه داد: این استاندارد بستر لازم برای تشکیل نهادهای ممیزی و بازرسی پایش آنلاین صنایع طبق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم میکند. در این استاندارد ضوابط و معیارهای علمی برای ارزیابی علمی ضرورت و قابلیت واحدها برای الزام نصب سیستمهای پایش آنلاین، تعیین دقیق پارامترهای آلودگی برای پایش آنلاین به تفکیک نوع تولید و خدمات واحدهای صنعتی و غیر صنعتی و الزامات سیستمهای نمونهبرداری، متدولوژی دقیق آنالیز به تفکیک پارامتر تبیین شده است.
انصاری تصریح کرد: این استاندارد مطابق روال سازمان ملی استاندارد در گروهی متشکل از کارشناسان سازمان، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط (ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست، نهادهای زیرمجموعه وزارتخانههای صنعت، معدن تجارت، نفت، نیرو، شهرداری، سازمان ملی استاندارد و...) تدوین و پیشنویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذینفع و اعضای گروههای فنی مربوط ارسال و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و به شکل رسمی، تصویب شد.
این استاندارد، راهنمای مناسب برای رفع ابهامات فنی و تسریع و تسهیل روند ارزیابی فنی، جانمایی، نصب، راهاندازی و بهرهبرداری تجهیزات پایش آلودگی صنایع و سایر واحدهای مشمول است و باعث جلوگیری از اتلاف سرمایه و زمان حاصل از بکار گیری تجهیزات ناکارآمد و غیراستاندارد شده و امکان جلوگیری از مخدوش شدن اطلاعات پایش را فراهم میسازد. این اقدام درنهایت باعث مدیریت بهینه و بهنگام آلودگی منتشرشده از صنایع و حفظ و صیانت محیط زیست کشور میشود.
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