شوپنهاور دارای نثری قابل فهم است/ راهکارهای ملموس و عینی در فلسفه

به گزارش خبرنگار مهر، سه کتاب جدید از آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی به نام‌های هنر رفتار با زنان، هنر رنجاندن و هنر خوشبختی با ترجمه «علی عبدالهی» از سوی نشر مرکز منتشر شده است.

آرتور شوپنهاور یکی از بزرگترین فلاسفهٔ اروپا و فیلسوف پرنفوذ تاریخ در حوزه اخلاق، هنر، ادبیات معاصر و روانشناسی جدید است. شوپنهاور نه به روح معتقد است نه به ماده بلکه به جهان موجود علاقه دارد، او بیشتر فلاسفه را مورد تمسخر قرار می‌دهد و می‌گوید فلسفه نباید با جملات پیچیده آمیخته گردد، زیرا که همه مردم باید به فلسفه آگاهی کامل داشته باشند. «کار انسان نباید تفکر دربارهٔ آن پدیده‌هایی باشد که تاکنون کسی به آن‌ها پی نبرده‌است، بلکه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد که در برابر دیدگان همه قرار دارد، ولی کسی به آن‌ها نپرداخته‌است»

از شوپنهاور تاکنون کتابهای جهان به مثابه اراده و برابرنهاد (ترجمه از متن آلمانی)، هنر همیشه بر حق بودن: ۳۸ راه برای پیروزی در هنگامی که شکست خورده‌اید، جهان و تاملات فیلسوف: گزیده‌هایی از نوشته‌های آرتور شوپنهاور، در باب حکمت زندگی، جهان همچون اراده و تصور، دنیا این جوری است مرگ (مجموعه مقالات)، مرگ (مجموعه مقالات)، ریشه چهارگان اصل دلیل کافی، در باب طبیعت انسان، متعلقات و ملحقات، دو مسئله بنیادین اخلاق ، ترجمه و منتشر شده است.

«علی عبدالهی» مترجم و پژوهشگر فلسفه که به تازگی ۳ کتاب جدید از شوپنهاور منتشر کرده، در این باره به خبرنگار مهر گفت: در واقع این آثار بیشتر از ۳ اثر است ولی مدتی است که روی آن کار کرده ام و شامل تقسیم‌بندی موضوعی آثار شوپنهاور است. بعضی از آنها نه تنها از خلال کتاب های اصلی بلکه از خلال نامه‌ها و آثار چاپ نشده او از میراث شوپنهاور جمع‌آوری شده یا کتابهایی بوده اند که در دست نوشته‌هایش کامل بوده اند ولی در مجموعه آثار منتشر شده اش وجود ندارند.

وی افزود: اصل این آثار را شوپنهاور شناسان آلمانی به صورت کتاب منتشر کرده اند که من آنها را به فارسی ترجمه کرده ام. در گذشته هم در حوزه فلسفه ترجمه هایی داشته ام که از آثار نیچه، هایدگر، اپیکور و کیرکه گور بوده است ولی اکنون از شوپنهاور اولین کارهایی است که ترجمه کرده ام.

این مدرس دانشگاه درباره اهمیت ترجمه آثار شوپنهاور تصریح کرد: شوپنهاور به رغم شهرتی که به خاطر کتابهای اصلی‌اش همچون اراده و تفکر دارد، به عنوان فیلسوفی بدبین شناخته شده است، ولی در زمینه مسائلی مثل خوشبختی و راه‌های دستیابی به آن، فارغ شدن بر افراد در مجادلات یا روش های رفتاری با موضوعات مختلف راهکارهای عینی و ملموسی را ارائه داده است و چون دارای نثری قابل فهم از سوی خواننده های معمولی است، بدین جهت به فیلسوف پرخواننده‌ای تبدیل شده و برای کسانی که حتی فلسفه را خیلی تخصصی دنبال نمی‌کنند، در رساله‌های کوچک و کتابهای از این دست بسیار جذاب است و نه تنها در اینجا بلکه در آلمان و کشورهای اروپایی هم کتابهایش بسیار اقبال دارد و به طور مرتب تجدید چاپ می شوند.

عبدالهی درباره ادامه ترجمه آثار شوپنهاور گفت: فعلا همین ۳ کتاب را از شوپنهاور ترجمه کرده ام، ولی احتمال دارد در آینده یک کتاب دیگر را نیز از او ترجمه کنم. این کار بستگی به این موضوع دارد که تا چه حد ادامه یابد.

وی وضعیت ترجمه آثار فیلسوفان معاصر در ایران افزود: در سالهای اخیر کتابهای فلسفی زیادی در ایران منتشر شده است و در زبان فارسی طیف گسترده ای از علاقه‌مندان به فلسفه وجود دارد، ولی نکته‌ای که اضافه شده این است که کم کم آثار از زبان اصلی ترجمه می‌شوند و این ما را به مقصود اصلی فیلسوفان نزدیک تر می کند، چون مستقیما از زبان اصلی است و از این جهت فرصتی برای خوانندگان و علاقه‌مندان فلسفه فراهم می کند که با این آثار از طریق دست اول آشنا شوند. خوبی این مجموعه هم این است که از زبان اصلی ترجمه شده و اکنون هم کتابهای دیگری از فیلسوفان و مجموعه‌های مختلف ترجمه می کنند و خواننده ها مجموعه های متنوعی را برای بازخوانی در دست دارند. از این جهت ترجمه این گونه آثار باعث پاسخ دادن به نیازهای خوانندگان این آثار می شود.

علی عبدالهی در پایان تأکید کرد: اکنون با ترجمه آثار فلسفی، طیف وسیعی از خواننده‌های جدی فلسفه ایجاد شده که باعث می شود فکر کردن و فلسفه ورزی کم کم در ایران هم رواج یابد و این گرایش خوبی است که باید برای گسترش فلسفه رواج پیدا کند.