صدور ۲۱ فقره مجوز برداشت موقت از معادن اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عاملی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در هفت ماه گذشته در بخش صنعت، هزار و ۴۳۴ اشتغال ایجاد شده و ۳۹ واحد تولیدی جدید نیز آغاز به کار کردند.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام موجود در بخش صنعت، افزود: هشت مورد پروانه بهره‌برداری از معدن صادر شده که عمده طرح‌های اکتشافی نیز در سه پهنه با ۱۴ پروانه اکتشافی در حال فعالیت هستند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با بیان اینکه مجوز برداشت معدن در این استان به صورت موقت صادر می‌شود، توضیح داد: تاکنون ۲۱ مجوز در این خصوص ارائه گردیده تا طی سال جاری در مجموع ۱۱۸ نفر در بخش معدن وارد عرصه کار شوند.

عاملی اضافه کرد: ۱۵۰ اتحادیه در استان اردبیل فعال هستند تا در مجموع برای دو هزار و ۴۵۰ واحد صنفی بر اساس سامانه درنظر گرفته شده پروانه کسب صادر شود.

وی از ارائه تسهیلات به دو هزار و ۷۲۵ فرش‌باف اردبیلی خبر داد و ادامه داد: در این راستا بافندگان حقیقی مستقل نیز تحت تامین تسهیلات مالی مورد نظر قرار گرفتند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون شش هزار و ۷۲۷ نفر در حوزه صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار شدند، تصریح کرد: طبق مستندات موجود در مجموع هزار و ۴۳۰ نفر در بخش صنعت، ۱۱۸ نفر در معدن، دو هزار و ۴۵۰ نفر با صدور پروانه در اصناف مختلف و دو هزار و ۷۲۵ نفر در صنعت فرش و دیگر مشاغل خانگی مشغول به کار هستند.