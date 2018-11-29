دستگیری چند سارق در گلستان/ برخورد قاطع با متخلفان

سرهنگ مسعود فروزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خانمی که در شهرستان گنبدکاووس از یک منزل ۸۵ میلیون تومان سرقت کرده بود، دستگیر شد.

وی افزود: این خانم با آشنایی قبلی از منزل از محل وجه نقد خبر داشت و یک دستگاه تلفن همراه هم به سرقت برده بود که کشف شد.

سارقی با ۲۳ فقره سرقت در گرگان دستگیر شد

وی افزود: چندین مورد سرقت خودرو که در گرگان انجام شده بود باعث شد که مأموران انتظامی گرگان فعال شده و سرنخ هایی از سارق به دست آوردند.

فروزان ادامه داد: این سارق بعد از انجام عملیات در مخفیگاهش دستگیر و یک خودرو و موتورسیکلت هم در محل کشف شد.

وی گفت: بعد از ارائه اسناد و مدارک، وی به ۲۳ فقره سرقت خودرو و محتویاتش اعتراف کرد.

فروزان تصریح کرد: در این راستا چهار مال خر هم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

یک سارق با ۲۰ فقره سرقت در مینودشت دستگیر شد

جانشین فرمانده انتظامی گلستان اظهار کرد: در یکسری اقدامات اطلاعاتی پلیس شهرستان مینودشت یک سارق که خودرو و محتویات آن را سرقت می کرد، شناسایی شد.

فروزان یادآور شد: وی در مخفیگاهش دستگیر و به سرقت خود اعتراف کرد.