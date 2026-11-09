به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، این شرکت در راستای تحقق اهداف طرح عظیم گرمسیری و توسعه زیرساخت‌های آبی در غرب کشور، از بهره‌برداری و آبرسانی به ۸۱۰۰ هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی در منطقه سرپل‌ذهاب و قصر شیرین خبر داد. این دستاورد که با افزایش ظرفیت انتقال آب از طریق سامانه کردی قاسمان به تونل نوسود نیز همراه شده، گامی بلند در مسیر رونق اقتصادی و افزایش بهره‌وری منابع آب در استان کرمانشاه محسوب می‌شود.

بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت‌های بشیوه، قلعه‌شاهین و جگرلوی جنوبی

در ادامه اجرای طرح عظیم گرمسیری، احداث ۵۱۰۰ هکتار از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت‌های بشیوه، قلعه‌شاهین ،جگرلوی جنوبی در شهرستان سرپل‌ذهاب به همراه ایستگاه‌های پمپاژ متناظر به اتمام و مرحله بهره‌برداری رسیده و آبرسانی به حدود ۳۰۰۰ هکتار از اراضی ناحیه عمرانی زاگرس در شهرستان قصر شیرین نیز، توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران انجام گردیده و به‌زودی به‌طور رسمی افتتاح خواهد شد.

این طرح کلان بخش آب که با هدف انتقال و توزیع هدفمند آب و توسعه آبیاری مدرن اجرا شده، نتایج درخشان اقتصادی خود را در آمارهای گذشته نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های تعاونی‌های تولیدی منطقه، از سال ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۵، بهره‌برداری تدریجی از اراضی تحت پوشش شبکه‌های مدرن قطعه اول طرح گرمسیری، منجر به تولید بیش از ۶۱۵ هزار تن محصول کشاورزی شده است.

احداث، بهره‌برداری و آبرسانی به ۸۱۰۰ هکتار دیگر از شبکه‌های آبیاری و زهکشی در این منطقه مرزی کشور، فصل تازه‌ای از توسعه زیرساخت‌های کشاورزی را رقم می‌زند و گامی دیگر در مسیر تحقق اهداف طرح عظیم گرمسیری برای آبادانی و توسعه متوازن غرب کشور خواهد بود.

تقویت ظرفیت انتقال آب با احداث سامانه تقاطعی کردی قاسمان

هم‌زمان با توسعه اراضی آبیاری و زهکشی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران جهت تقویت ظرفیت انتقال آب منطقه، سامانه تقاطعی انتقال آب رودخانه «کردی قاسمان» به «تونل نوسود» را نیز به مرحله اتمام و بهره‌برداری رسانده است. این پروژه با ایجاد امکان مهار و هدایت هدفمند جریان آب، ظرفیت انتقال آب به تونل نوسود را سالانه ۴۱ میلیون مترمکعب افزایش می‌دهد که این پروژه نیز طی روزهای آتی و در یک مراسم رسمی افتتاح خواهد شد.

در بخش فنی این طرح، بند کردی قاسمان با حجم ۹۰ هزار مترمکعب و طول سرریز ۸۰ متر احداث شده است. آب پس از عبور از این بند، از طریق یک تونل ۹۰۰ متری با مقطع نعل‌اسبی و قطر ۶ متر، به تونل نوسود منتقل می‌شود. اجرای این سامانه با شیب ۱۲ درصد، زیرساختی استراتژیک برای مدیریت بهینه منابع آب و پشتیبانی از بخش کشاورزی منطقه فراهم کرده است.

تامین آب ۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ناحیه عمرانی زاگرس

در این بخش از طرح گرمسیری با احداث سازه آبگیر و آبگیری از سامانه خط لوله انتقال آب قطعه دوم ، تامین آب مورد نیاز ۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ناحیه عمرانی زاگرس در محدوده شهرستان قصرشیرین محقق و به سر انجام رسیده است.

بهره‌برداری از این مجموعه زیرساختی، فصل تازه‌ای از توسعه پایدار در غرب کشور را رقم می‌زند که علاوه بر تأمین نیاز آبی کشاورزان، زیربنای اقتصاد منطقه را برای سالیان متمادی تقویت خواهد کرد.