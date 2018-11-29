قیمت نفت در جا زد/ نرخ زیر ۶۰ دلار باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اگرچه قیمتهای نفت دیشب پس از اعلام افزایش ذخایر نفت آمریکا برای دهمین هفته متوالی و نگرانی از عرضه بیش از حد در بازار، ۲.۴ درصد سقوط کرد، اکنون درجا زده و زیر ۶۰ دلار باقی مانده است. دیشب، قیمتهای نفت در حالی پس از اعلام افزایش میزان ذخایر نفت آمریکا و رسیدن آن به بالاترین حد یکساله خود، سقوط کرد، که سخنرانی رییس فدرالرزرو باعث شده بود بازار سهام جهش کند و قیمتهای نفت هم در حال افزایش بودند.
پاول اعلام کرد: ریسکهای تهدید کننده اقتصاد آمریکا، نسبتا متوازن شدهاند که این موضوع، به کند شدن روند افزایش نرخ بهره، در آینده اشاره دارد.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچمارک بینالمللی قیمت نفت، پس از سقوط ۲.۴ درصدی در معاملات چهارشنبه دیشب و رسیدن به قیمت ۵۸.۷۶ دلار، امروز تا ساعت ۱۱:۰۰ به وقت تهران، با ۲۰ سنت یا ۰.۳۳ درصد رشد ۵۸.۹۶ دلار باقی ماند.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین آمریکا، دابلیوتیآی، دیشب با ۲.۵ درصد سقوط به ۵۰.۲۹ دلار رسید، امروز تا ساعت ۱۱:۰۰ به وقت تهران، ۲۲ سنت یا ۰.۴۶ درصد افزایش یافت و در ۵۰.۵۱ دلار معامله شد.
مایکل مککارتی، استراتژیست ارشد شرکت کارگزاری سیامسی مارکتز، میگوید: ما شاهد افزایش عظیم عرضه هستیم، درحالی که چشمانداز تقاضا با تردید روبرو است؛ هرچند ممکن است ما در اجلاس رهبران اقتصادهای بزرگ جهان، جی۲۰، که در روز جمعه آغاز خواهد شد، شاهد حرکتی در این زمینه باشیم.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا، چهارشنبه شب اعلام کرد که میزان ذخایر نفت تجاری آمریکا در هفته منتهی به ۲۳ نوامبر، ۳.۶ میلیون بشکه افزایش یافت و به بیشترین میزان خود در ۱ سال اخیر، یعنی ۴۵۰ میلیون بشکه رسیده است، که خیلی بالاتر از میزان پیشبینی شده تحلیلگران است.
ویلیام اولافلین، تحلیلگر سرمایهگذاری در شرکت اوراق ریوکین استرالیا، میگوید: قیمت نفت دابلیوتیآی در حال حاضر حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه است، قیمتی که بیش از ۱ سال پیش دیده شده بود.
اعضای اوپک و متحدان غیر اوپک آنها قرار است ۶ دسامبر در وین، پایتخت اتریش دیدار کنند و طبق آنچه نمایندگان اوپک به رویترز خبر دادند، قرار است دور جدیدی از مذاکرات برای کاهش ۱ تا ۱.۴ میلیون بشکهای تولیدات آنها، آغاز شود.
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