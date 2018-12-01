خبرگزاری مهر- گروه استان ها: ایلام در غرب ایران یکی از استان های کم برخوردار در بخش زیرساخت های ارتباطی است، استانی کوهستانی که هزینه های بالای راهسازی در آن باعث شده از توسعه عقب باشد.

نبود ریل قطار و کم بودن پروازهای فرودگاه ایلام به عدم توسعه یافتگی استان افزوده است اما طی سال های اخیر اقدامات و کارهایی برای توسعه راه های استان شکل گرفته است که نیازمند توجه مسئولان کشوری و استانی است.

تردد سالانه ۴.۵ میلیون زائر عتبات عالیات در استان ایلام و مرز مهران که بخش عمده از آنها طی ایام اربعین تردد می کنند اهمیت توسعه زیرساخت های ارتباطی در استان را دوچندان کرده است.

راه ها عامل تصادف هستند

علی همتی یکی از رانندگانی که روزانه در مسیر ایلام به دهلران در حال تردد است، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در بسیاری از محورهای ارتباطی استان با مشکلات زیادی روبرو هستیم که نیازمند ترمیم هستندچراکه باعث تحمیل هزینه های زیاد به رانندگان شده است.

وی گفت: به عنوان مثال در منطقه کنجانچم در مسیر مهران-ایلام چاله های زیادی وجود دارد و بعضی مواقع منجر به تصادف و انحراف خودرو از جاده می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به این که این جاده بین المللی است و سالانه ترددهای زیادی در آن صورت می گیرد از مسئولان درخواست داریم تلاش بیشتری در این خصوص داشته باشند.

یکی از مهمترین برنامه هایی که در راستای توسعه محورهای ارتباطی استان داریم اتصال استان به شبکه آزادراهی کشور از طریق استان های کرمانشاه و خوزستان است

مدیر کل راه و شهرسازی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه هایی که در راستای توسعه محورهای ارتباطی استان داریم اتصال استان به شبکه آزادراهی کشور از طریق استان های کرمانشاه و خوزستان و نیز اتصال استان به شبکه ریلی از طریق استان های کرمانشاه و خوزستان و شمال به جنوب است.

علی اصغر کاظمی افزود: در بحث ارتقای محورهای بزرگراهی در حال حاضر ۱۳ طرح را در دست اقدام داریم که در این راستا ۷۵ کیلومتر راه طی یک سال گذشته شامل ۴۴ کیلومتر بزرگراه و هشت کیلومتر راه اصلی و ۲۳ کیلومتر راه فرعی و روستایی به ارزش ریالی بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان به انجام رسیده است.

وی ادامه داد: ۱۵۰ کیلومتر انواع راه در استان در دست اجراست که ارزش ریالی آنها یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که شامل ۶۰ کیلومتر بزرگراه، ۴۰ کیلومتر راه اصلی و ۵۰ کیلومتر راه روستایی است.

کاظمی بیان داشت: طی یکی دو ماه اخیر ۱۶۰ کیلومتر انواع راه به ارزش ۲۳۰ میلیارد تومان به مناقصه رفته که شامل ۲۸ کیلومتر بزرگراه، ۱۲ کیلومتر راه اصلی و ۱۲۰ کیلومتر راه روستایی است.

وی عنوان کرد: همچنین مطالعه ۷۱۶ کیلومتر انواع راه در استان انجام شده که در صورت تامین اعتبار به مناقصه رود، این راه ها شامل ۲۷۰ کیلومتر بزرگراه، ۳۸۰ کیلومتر راه اصلی، ۶۶ کیلومتر راه روستایی که جمعا دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد اولیه برای احداث این راه ها است.

آخرین وضعیت چهاربانده کردن مسیر ایلام-مهران

مدیر کل راه و شهرسازی ایلام افزود: با توجه به این که محور ایلام به مهران ۱۰۲ کیلومتر است، هم اکنون ۸۲ کیلومتر آن را از میدان ارغوان تا خود پایانه مرزی مهران به صورت چهار خطه و دوبانده به اتمام رسیده که حدود ۲۰ کیلومتر از آن باقی مانده که اتمام این جزو اولویت های استان است.

وی افزود: در این مسیر ارتباطی در محدوده کنجانچم هشت کیلومتر واریانت وجود دارد که عملیات اجرای آن را از نو شروع شده که به زودی به بهره برداری می رسد.

مسیر مهران-دهلران-اندیمشک چهاربانده می شود

وی تصریح کرد: چهار بانده کردن محور مهران- دهلران- اندیمشک که ۲۴۰ کیلومتر است نیز در دستور کار قرار دارد که این مسیر شامل دو بخش از حد فاصل مهران تا دهلران ۱۲۰ کیلومتر و حد فاصل دهلران تا اندیمشک نیز ۱۲۰ کیلومتر است.

کاظمی عنوان کرد: از مسیر ۱۲۰ کیلومتری دهلران به سمت اندیمشک ۹۰ کیلومتر آن حوزه استحفاظی راه و شهرسازی ایلام است و ۳۰ کیلومتر آن در حوزه استحفاظی استان خوزستان است که از این ۹۰ کیلومتر حوزه استان در حال حاضر ۳۰ کیلومتر آن در قالب دو قطعه ۱۲ و ۱۸ کیلومتری در حال چهابانده شدن است.

وی افزود: قطعه ۱۲ کیلومتری آن در صورت مساعد بودن شرایط جوی امسال عملیات اجرایی آن به اتمام خواهد رسید و قطعه ۱۸ کیلومتری هم اخیرا شروع شده و جزو برنامه هایی است که امیدواریم طی بازده زمانی که پیش بینی شده بتوانیم عملیات اجرایی آن را به پایان برسانیم.

آخرین وضعیت جاده ایلام-حمیل-کرمانشاه

کاظمی در بحث افتتاح قطعه دوم جاده ایلام-حمیل -کرمانشاه عنوان کرد: امسال محدوده ای حد فاصل سرابله به سمت ایلام به طول ۶ کیلومتر از آن به بهره برداری خواهد رسید و مابقی مسیر که یک واریانت است در محدوده تونل آزادی مطالعات آن انجام گرفته و برای تصویب نهایی به شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حمل و نقل کشور ارسال شده که در صورت تصویب نهایی با توجه به پیگیری های که داشتیم عملیات اجرایی واریانت نیز انجام خواهد شد.

وی عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم مسیر حد فاصل سرابله به سمت ایلام راچهار خطه کنیم، ادامه مسیر به سمت حمیل مطالعات آن تقریبا به اتمام رسیده و با توجه به پیگیری های که به عمل آمده و نظر مثبتی که برای تکمیل این محور وجود دارد بعد از تکمیل و تصویب نهایی مطالعات عملیات اجرایی آن قطعه نیز آغاز خواهد شد.

ایلام امروز به واسطه مرز مهران و میلیون ها زائر اربعین استانی پرتردد به شمار می رود که توسعه راه های ارتباطی از ضروری ترین و مهمترین نیازهای آن به شمار می روند.

قطعا با اجرای پروژه های راهسازی متعدد می توان استان را بن بست جغرافیایی خارج کرد و توسعه بخش های دیگر استان را فراهم کرد.