به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز شنبه اول دسامبر (۱۰ آذر) با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای دیدار خواهد کرد.

این دیدار که قرار است در نیمه نخست روز شنبه انجام می‌شود، به ازای دیدار لغو شده با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انجام می‌شود.

ترامپ روز پنجشنبه پیش از عزیمت به نشست جی ۲۰ آرژانتین، از احتمال دیدار با پوتین سخن گفت اما تنها ساعتی بعد، از داخل هواپیما توییت زد که به دلیل توقیف ۳ فروند کشتی اوکراینی از سوی روسیه، دیدار خود با پوتین را لغو می‌کند.