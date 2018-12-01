گوشی با کاهش نرخ دلار ارزان شد/ بلاتکلیفی موبایل های توقیفی

مهدی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کاهش قیمت چند روز اخیر گوشی موبایل در بازار به کاهش نرخ دلار باز می گردد، گفت: هنوز تکلیف گوشی های توقیفی مشخص نیست و تا زمانی که این گوشی ها وارد بازار نشوند، وضعیت قیمت گوشی در بازار مشخص نخواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه گفته می شود گوشی موبایل ۴۰ درصد ارزان می شود گفت: تا زمانی که گوشی های توقیفی در بازار عرضه نشود نمی توان درباره کاهش قطعی قیمت گوشی پیش بینی درستی داشت.

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی ادامه داد: ما منتظریم که ۶۰۰ هزار گوشی مانده در گمرک ترخیص شده و وارد بازار شود که در نهایت کاهش قیمت گوشی های موبایل را شاهد باشیم.

محبی با اشاره به اینکه یک سری کالای ثبت سفارش شده هم اکنون وارد بازار شده و به فروش رفته اند، ادامه داد: اما گوشی های توقیفی که می تواند روی قیمت بازار تاثیرگذار باشد، هنوز آزاد نشده است و فعلاً کاهش قیمتی که در بازار شاهد هستیم به کاهش نرخ دلار بر می گردد که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد برآورد می شود و این تغییر قیمت مقطعی است.