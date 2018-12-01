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۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۲

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی قم:

واژگونی خودرو در قم یک کشته و ۲ مجروح برجای گذاشت

واژگونی خودرو در قم یک کشته و ۲ مجروح برجای گذاشت

قم - رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم از کشته شدن یک نفر و مجروح شدن ۲ نفر در اثر واژگونی پژو ۲۰۶ در قم خبر داد.

سرهنگ مختار پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واژگونی یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ در محور جعفریه - قم کیلومتر پنج متأسفانه یک کشته و دو مجروح برجای گذاشت.

وی گفت: علت این حادثه عدم توجه کافی به جلو توسط راننده ۲۰۶ بوده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم عنوان کرد: بیشتر علل تصادفات جاده‌ای استان که ۴۸ درصد عمده آن را سهم خود کرده است عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی است.

وی ادامه داد: طبق تحقیقات آماری کارشناسان این پلیس ۷۰ درصد سهم تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهر قم اتفاق می‌افتد.

کد مطلب 4472803

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