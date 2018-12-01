واژگونی خودرو در قم یک کشته و ۲ مجروح برجای گذاشت

سرهنگ مختار پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واژگونی یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ در محور جعفریه - قم کیلومتر پنج متأسفانه یک کشته و دو مجروح برجای گذاشت.

وی گفت: علت این حادثه عدم توجه کافی به جلو توسط راننده ۲۰۶ بوده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم عنوان کرد: بیشتر علل تصادفات جاده‌ای استان که ۴۸ درصد عمده آن را سهم خود کرده است عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی است.

وی ادامه داد: طبق تحقیقات آماری کارشناسان این پلیس ۷۰ درصد سهم تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهر قم اتفاق می‌افتد.