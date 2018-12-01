پیام رسانهای خارجی باید برای فعالیت مجوز بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروزآبادی عصر امروز در حاشیه نخستین همایش فعالان فضای مجازی بسیج در لانه جاسوسی در جمع خبرنگاران گفت: شورای عالی فضای مجازی دستور داده که تا آخر آذرماه وضعیت هاتگرام و طلاگرام تعیین تکلیف شود و اگر این پیام رسانها نتوانند وضعیت خود را تعیین کنند اینترنت آنها قطع خواهد شد.

وی افزود: اینترنت این دو پیام رسان قطع می‌شود تا پس از آن بصورت مستقل از تلگرام فعالیت کنند.

فیروزآبادی تصریح کرد: این دو پیام رسان قول داده اند که تا آخر آذرماه آماده شوند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: من هیچ اعتقادی ندارم که هاتگرام و طلاگرام موجب عدم رشد پیام های رسانی داخلی شده است.

وی اظهار داشت: پیام رسان های داخلی معتقدند که ما باید قابلیت های پیام رسان ها را محدود کنیم تا آنها آماده شوند این در حالی است که پیام رسان های داخلی وضعیت پوشش جمعیتی کل کشور را ندارند و امیدواریم با فرصتی که داده شود پوسته های تلگرامی در آخر آذرماه خودکفا شوند و نیازهای ملی را برطرف کنند.

فیروزآبادی اظهار داشت: حمایت ها از پیام رسان های داخلی در حدی بود که این پیام رسان ها راه بیافتند و پس از آن به سراغ بخش خصوصی بروند چرا که این کارها نیازمند صدها هزار میلیارد تومان سرمایه است.

وی در خصوص اینستاگرام نیز گفت: در آخرین سندی که در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده اعلام شد که پیام رسان های خارجی باید مجوز بگیرند و مجوز از طریق یک شرکت که نمایندگی حقوقی در ایران داشته باشد انجام شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: همچنین بانکهای داده ای پیام رسان های خارجی باید در داخل ایران باشد تا بتوانند در ایران فعالیت کنند.

فیروزآبادی گفت: در شورای عالی فضای مجازی، مجوزهایی برای پیام رسان های داخلی تصویب شد که فعالیت این پیام رسان ها را تصویب کرد اما این سند اجرایی نشده و هنوز بخش هایی از آن بر زمین مانده است.

وی در خصوص تسهیلاتی که به پیام رسان های داخلی اعطا می‌شود، گفت: منتظر هستیم دو پیام رسان داخلی (سروش و گپ) که از میان 5 پیام رسان منتخب، انتخاب شده اند به شبکه متصل شوند در فازهای بعدی در راستای حمایت از آنها سخت افزارهای بیشتری در اختیار آنها قرار گیرد.