به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات بهداشت و درمان گرمسار به میزبانی سالن جلسات مرکز تصویربرداری ام. آر. آی این شهر ضمن بیان اینکه بخش ایوانکی به‌ویژه شهر جدید آن نیازمند توجه ویژه در حوزه بهداشت و درمان است، ابراز داشت: کمبود خانه‌های بهداشت و درمان ازجمله معضلات مهمی است که مردم ایوانکی را درگیر مشکلات عدیده‌ای می‌کند.

وی بابیان اینکه راه‌اندازی یک باب داروخانه و توسعه و تقویت تجهیزات مرکز درمان بستر ایوانکی در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: روستای چشم نادی ایوانکی در حوزه خدمات درمانی و بهداشتی محروم از خدمات است، بنابراین پیگیری راه‌اندازی خانه بهداشت این منطقه به‌عنوان اولویت‌های شبکه بهداشت و درمان ضروری خواهد بود.

لزوم راه‌اندازی مرکز دیالیز در گرمسار​

نماینده مردم گرمسار و آرادان بابیان اینکه بهره‌گیری از خیران در تسریع راه‌اندازی پروژه‌های بهداشت و درمان مؤثر است، ابراز داشت: با توجه به کمبود اعتبارات لازم در کشور می‌بایست برای تسریع پروژه‌ها علاوه بر ظرفیت‌های ملی از کمک خیران نیز استفاده کرد و این مهم می‌طلبد تا نیازها و خیران د ر این راستا شناسایی شوند.

کاتب در ادامه با اشاره به لزوم راه‌اندازی مرکز دیالیز در گرمسار تصریح کرد: تأمین دو دستگاه دیالیز بیمارستان معتمدی گرمسار از دیگر اولویت‌های این بخش است که باید با بهره‌گیری از ظرفیت خیران بالغ‌بر ۵۰ درصد هزینه این بخش تأمین و مابقی از سوی وزارت بهداشت و درمان پیگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه از هفته آینده بخش تزریقات بیمارستان معتمدی گرمسار راه‌اندازی می‌شود، اعلام کرد: پروژه احداث سوئیت‌های بیمارستان معتمدی از دیگر مصوبات مهم سفر معاون درمان وزیر بهداشت به این شهرستان است که باید به‌سرعت پیگیری و اجرایی شود.