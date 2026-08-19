۳۰۰میلیارد تومان در مسیر آب و فاضلاب گرمسار؛ تأکید بر جذب اعتبارات ملی

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گرمسار که در فرمانداری برگزار شد، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و همچنین اجتماعات اقتدار، خواستار حضور گسترده و پررنگ کارکنان، پرسنل و خانواده‌های کارکنان ادارات، نهادها و دستگاه‌های اجرایی شهرستان در این اجتماعات شد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات جلسات اظهار کرد: برگزاری جلسات برای حل مشکلات، اقدامی مثبت است، اما مهم‌تر از آن، پیگیری جدی خروجی و مصوبات جلسات تا مرحله اجرا است.

عربی با بیان اینکه جلسات بدون خروجی، صرفاً موجب اتلاف وقت ادارات می‌شود، افزود: مدیران باید مصوبات جلسات را تا حصول نتیجه و اجرای کامل پیگیری کنند.

وی همچنین با اشاره به کاهش ساعات اداری در راستای صرفه‌جویی در مصرف انرژی گفت: این موضوع سبب شده است مردم در دریافت برخی خدمات با مشکلاتی مواجه شوند؛ بنابراین باید از زمان حضور کارکنان در ادارات به شکل بهینه استفاده شود تا خدمات‌رسانی به مردم با کیفیت و سرعت بیشتری انجام شود.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس، کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات ادارات شهرستان گرمسار دانست و گفت: در بسیاری از ادارات برای هر پست سازمانی تنها یک نفر نیرو وجود دارد، از این رو دستگاه‌های اجرایی باید با مدیریت مناسب ظرفیت موجود، کیفیت خدمات‌رسانی به مردم را مدنظر قرار دهند.

عربی همچنین بر ضرورت مدیریت مؤثر در فرمانداری گرمسار تأکید کرد و افزود: مدیریت شهرستان باید به گونه‌ای باشد که مسائل و مشکلات مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل‌وفصل شود.

وی با بیان اینکه مسائل میان دستگاهی نیز تا حد امکان باید بدون برگزاری نشست‌های متعدد حل شود، اظهار کرد: دستگاه‌ها می‌توانند بسیاری از موضوعات را با تعامل و هماهنگی مستقیم حل‌وفصل کنند تا زمان ادارات و مدیران کمتر صرف جلسات شود.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تعامل و همفکری دستگاه‌های اجرایی با دفتر نماینده در زمینه برنامه و بودجه شد و گفت: منابع استانی محدود است و تخصیص اعتبارات نیز با اما و اگرهایی مواجه است، بنابراین استفاده از ظرفیت منابع و اعتبارات ملی می‌تواند کمک قابل توجهی به شهرستان کند.

عربی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین اعتبارات مورد نیاز شهرستان گفت: کارسازی‌های خوبی در شهرستان انجام شده و توانسته‌ایم قول تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه آب و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان را دریافت کنیم که این اعتبار می‌تواند کمک قابل توجهی به اجرای طرح‌های این بخش باشد.

وی در پایان بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های ملی برای توسعه شهرستان گرمسار تأکید کرد و گفت: مسئولان ادارات و فرماندار باید توجه ویژه‌ای به ظرفیت اعتبارات ملی داشته باشند و از این منابع برای پیشبرد طرح‌ها و رفع مشکلات شهرستان استفاده کنند.