  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۰

درخواست رئیس دیدبان حقوق بشر برای دفاع از دیوان کیفری بین المللی

درخواست رئیس دیدبان حقوق بشر برای دفاع از دیوان کیفری بین المللی

رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار پیامی ضمن انتقاد از رفتارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، خواستار حمایت از دیوان کیفری بین المللی در برابر فشارهای واشنگتن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «کنت راث» رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: به دلیل نگرانی از بررسی شکنجه شهروندان افغانستانی توسط نظامیان امریکایی و جنایات جنگی اسرائیل در فلسطین از سوی دیوان کیفری بین المللی، دولت ترامپ این دادگاه را تهدید می کند. زمان آن رسیده تا حامیان این دادگاه فشارها را عقب برانند.

پیشتر آمریکا اعلام کرده بود که اگر دیوان کیفری ‌بین المللی به تحقیق درباره اتهام جنایت جنگی علیه نیروهای این کشور در افغانستان ادامه دهد، موضع تهاجمی علیه این دیوان می‌گیرد و آن را تحریم می‌کند.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، نیز دیوان کیفری‌ بین المللی را ناکارآمد، نامشروع و خطرناک خوانده و گفته بود که بنیانگذارانش قصد داشتند قدرت آمریکا را محدود کنند.

کد مطلب 4474977
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها