درخواست رئیس دیدبان حقوق بشر برای دفاع از دیوان کیفری بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، «کنت راث» رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: به دلیل نگرانی از بررسی شکنجه شهروندان افغانستانی توسط نظامیان امریکایی و جنایات جنگی اسرائیل در فلسطین از سوی دیوان کیفری بین المللی، دولت ترامپ این دادگاه را تهدید می کند. زمان آن رسیده تا حامیان این دادگاه فشارها را عقب برانند.

پیشتر آمریکا اعلام کرده بود که اگر دیوان کیفری ‌بین المللی به تحقیق درباره اتهام جنایت جنگی علیه نیروهای این کشور در افغانستان ادامه دهد، موضع تهاجمی علیه این دیوان می‌گیرد و آن را تحریم می‌کند.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، نیز دیوان کیفری‌ بین المللی را ناکارآمد، نامشروع و خطرناک خوانده و گفته بود که بنیانگذارانش قصد داشتند قدرت آمریکا را محدود کنند.