واردات کالا به آذربایجان شرقی ۱۴ درصد کاهش پیدا کرد

ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در ۸ ماه امسال، بیش از یک میلیون و ۴۵۲ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۷۶۴ هزار و ۵۰۵ دلار از گمرکات استان آذربایجان شرقی به کشورهای مختلف صادر شده است.

لیلی اورنگی با اشاره به ارزش دلاری صادرات کالا افزود: صادرات گمرک استان از لحاظ ارزش دلاری، ۲۷ درصد و از نظر وزن، ۴۳ درصد افزایش نشان می دهد.

وی تاکید کرد: عمده گروه کالاهای صادراتی شامل مواد پلاستیکی و مصنوعات آن، سوخت‌ها، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آن‌ها، چدن، آهن و فولاد و مصنوعات آنها، میوه های خوراکی، ماشین آلات مکانیکی، شیشه و مصنوعات شیشه‌ای، فرآورده‌های غلات، شیر، انواع شیرینی و شکلات و کاکائو بوده است.

اورنگی با اشاره به کشورهای مقصد صادرات آذربایجان شرقی افزود: این کالاها بیشتر به کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان، افغانستان، گرجستان، ارمنستان، پاکستان، چین، بلغارستان و ایتالیا صادر شده است.

ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی همچنین از کاهش ۱۴ درصدی واردات کالا به آذربایجان شرقی در ۸ ماه گذشته خبر داد و تصریح کرد: در این مدت ۲۰۵ هزار و ۵۲۷ تن کالا به ارزش بیش از ۶۰۱ میلیون و ۱۳۲ هزار دلار از طریق گمرکات آذربایجان شرقی، وارد کشور شده که از لحاظ وزن، ۳۷ درصد و از نظر ارزش دلاری، ۱۴ درصد کاهش یافته است.

اورنگی در ادامه عمده کالاهای واردتی را ماشین آلات و وسایل مکانیکی و برقی، توتون و تنباکو، چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، قطعات منفصله انواع ماشین آلات، کاغذ و مقوا و مصنوعات آنها، گوشت، فرآورده‌های خوراکی گوناگون، چدن، آهن، فولاد و مواد پلاستیکی و مصنوعات آنها برشمرد.

وی در پایان با اشاره به افزایش درآمدهای وصولی گمرکات استان اذعان داشت: در ۸ ماه امسال، درآمدهای وصولی گمرکات آذربایجان شرقی هم بیش از ۳ هزار و ۳۴۳ میلیارد و ۷۶۸ میلیون ریال بود که نسبت به پارسال ۶ درصد افزایش یافته است.