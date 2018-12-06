میزبانی مردم استان سمنان از رئیس جمهور همشهری

خبرگزاری مهر، گروه استانها: حسن روحانی رئیسجمهور ایران اسلامی سهشنبه و چهارشنبه در رأس هیئتی شامل وزرا و اعضای کابینه وارد استان سمنان شد تا در مراسم افتتاح و کلنگزنی دهها پروژه و طرح شهری و روستایی حضور یابد، سفری که خالی از حواشی نیز نبود، از بیبرنامگی و معطلی خبرنگاران تا سردرگمی مسئولان در برگزاری جلسات همه و همه باعث شد تا این سفر نیز با چالشهایی روبرو شود در ادامه چند مورد از این حواشی را میخوانید:
مردم پشت دربها ورزشگاه ماندند
۱- روحانی در بدو ورود به فرودگاه شاهرود مورد استقبال رسمی مسئولان قرار گرفت و سخنرانی خود در جمع مردم این شهرستان را نخستین برنامه سفر رسمیاش قرارداد، سخنرانی همان گام نخست با حاشیه روبرو شد آنهم زمانی که نیروهای امنیت ورزشگاه باوجود خالی بودن استادیوم در بخشهایی، مانع ورود هزاران نفر به داخل شدند افرادی که برخیشان از راههای دور و نزدیک نیز آمده بودند و مجبور شدند سخنرانی روحانی را از طریق بلندگو، گوش کنند.
تعداد افرادی که بیرون درب استادیوم تختی بودند بیش از سه هزار نفر تخمین زده میشود اما دلیل روشنی برای جلوگیری از ورود این افراد بیان نشد، در دقایقی حتی یکی از مأموران هم به میدان آمد و موضوع را بابی سیم به مراجع ذیصلاح اطلاع داد اما بازهم اتفاقی خاص دراینباره نیفتاد پس از ۱۵ دقیقه عدهای از این جمعیت به درون استادیوم راه یافتند اما بازهم خیل عظیمی از آنها بیرون درب ماندند.
یکی دیگر از نکات حاشیهای استقبال مردم از رئیسجمهور این بود که در حوالی استادیوم تختی گروهی شعارنوشته معیشت و روحانی وعدههایت را فراموش نکن به دست داشتند، همچنین یک بانوی شاهرودی در شعارنوشتهای که آن را حمل میکرد نوشته بود از رأی دادن به روحانی پشیمانیم.
اما نکته قابل توجه در این سفر سخنان حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی در شورای اداری شاهرود با حضور وزیر نیرو بود که از برخی کارشکنیها برای حضور کمرنگ مردم در برنامه استقبال از رئیس جمهور خبر میداد که با تدبیر مردم شاهرود بینتیجه ماند
تشویقهای مکرر روحانی
۲-درون استادیوم و زمان سخنرانی روحانی نیز حواشی زیاد بود از بینظمی در برخی مواقع تا تشویقهای مکرر روحانی و حتی شعارهای مخالفان وی، همه و همه باعث ایجاد موجی از هیاهو در ورزشگاه شده بود. در قسمتی از سخنان روحانی که به تورم اشاره کرد گروهی تقریباً ۵۰۰ نفره یکصدا فریاد میزدند دروغه دروغه ... اما اوج سخنرانی روحانی وقتی بود که بینالمللی شدن فرودگاه شاهرود را اعلام کرد تا یکباره استادیوم از خوشحالی مردم منفجر شود.
صدای تشویق حضار از اعلام این خبر روحانی تا ۳۰ ثانیه متوقف نمیشد اما نکته دیگر ابراز خوشحالی نماینده شاهرود و میامی بود که دستانش را بالا گرفت و دو مشتش را به همدیگر گره زد تا اینگونه خوشحالی خود را از تصویب مرز هوایی فرودگاه بینالمللی شاهرود ابراز کند موضوعی که ربع قرن مردم شاهرود را در انتظار نگهداشته بود. حواشی استادیوم اما تمامی نداشت تا جایی که پس از مراسم بهیکباره اعلام شد خبرنگاران اگر تمایل دارند با هیئتوزیران به فرمانداری شاهرود بروند و اگر تمایل ندارند به حال خود رها شوند! این در حالی بود که انتظار خبرنگاران این بود که خودرویی در اختیارشان قرار گیرد تا به سمنان بروند.
اوج بیبرنامگی
۳-بیبرنامگی: در تمام مدت سفر روحانی در این دو روز بیبرنامگی و سردرگمی موج میزد از ورود روحانی که ساعت ۸:۳۰ در فرودگاه شاهرود عنوانشده بود تا سخنرانی که با نیم ساعت تأخیر برگزار شد تا عدم اطلاع همگان از زمان نشست خبری و اجلاسیه سبب شد تا سردرگمی عجیبوغریبی در این سفر دیده شود بهگونهای که حتی مدیران کل از یکدیگر میپرسیدند برنامه بعدی چیست و کجاست!
روحانی پس از سخنرانی شاهرود را ترک و به سمت سمنان رفت اما هیچکس نمیدانست برنامه بعدی او چیست این امر سبب شد تا خبرنگاران در پوشش برنامهها با مشکلاتی روبرو شوند، روز بعد یعنی چهارشنبه نیز چنین وضعیتی رقم خورد برنامه ابتدا بهگونهای اعلام شد که گویی روحانی ابتدا به سرخه رفته و سپس در اجلاسیه حضور مییابد و درحالیکه مردم سرخه به انتظار روحانی بودند بهیکباره تصویر وی در تلویزیون مرکز سیما نقشبست که در سمنان و در اجلاسیه نماز حضور داشت!
وی سپس به سرخه رفت و در بین همشهریان خود سخنرانی کرد این در حالی است که برنامه بعد که نشست خبری و شورای اداری محسوب میشد، تا دقیقه آخر معلوم نبود که با چه کیفیتی و در چه زمانی برگزار میشود این امر سبب شد تا خبرنگاران از ساعت ۱۴ در استانداری سمنان معطل بمانند تا نشست ساعت ۱۶ شروع شود. کمبود امکانات لازم برای خبرنگاران در استادیوم تختی شاهرود موج میزد اما انصافاً امکانات خوبی در سالن دارالمرحمه استانداری سمنان برای خبرنگاران در نظر گرفته شده بود.
ساعتهایی که کار نمیکردند
۴-حاشیه دیگر سفر اما در نشست دانشجویی رخ داد آنجا که دانشگاه علوم پزشکی به مناسبت ۱۶ آذر و روز دانشجو میزبان رئیسجمهور بود اما سالن از همان ابتدا به دو قطب موافق و مخالف روحانی بدل شده بود. نماینده افرادی که در جایگاه نیز قرار گرفتند از دو گروه بودند تا جایی که در سالن مدام شعارهایی برعلیه دولت روحانی و همچنین بر له او داده میشد.
یکی از دانشجویان اما روحانی را محکومبه عقب انداختن کشور به مدت پنج سال کرد و گفت: شما نیروهای انسانی کشور را نابود کردید و در جای دیگر و درست درزمانی که روحانی از مهار تورم تا اردیبهشت ۹۶ سخن میگفت دانشجویی فریاد از تورم ۱۰ برابری سر داد که روحانی در پاسخ به او گفت نه شما و نه من نمیتوانیم درباره تورم سخن بگویم لذا تورم را باید از مرکز آمار و بانک مرکزی پرسید.
در این نشست درباره حصر سران فتنه نیز صحبت شد که با واکنشهای مختلف حضار روبرو شد عدهای در میان راه با دست و سوت همراهی میکردند و عدهای با مرگ بر فتنهگر خواستار اعدام سران فتنه شدند اما روحانی که دو بار عصبی به نظر میرسید سعی در جمعکردن شرایط و اوضاع داشت اما درنهایت به حداقل سه سؤال پاسخ نداد.
وقتی روال عوض میشود
۵-برنامهریزی عجیبوغریب دیگر ویژگی سفر دوروزه روحانی بود درحالیکه قاعدتاً در سفر مسئولان میبایست روال افتتاح پروژهها بهصورت منظم و با حضور وزرای معین در شهرستانهای هشتگانه استان سمنان صورت گیرد، هرلحظه از هر شهرستان خبر میرسید که یک پروژه با حضور فلان وزیر افتتاح شد درحالیکه این امر سبب شده بود تا در میان سیل عظیم اخبار منتشرشده از خبرگزاریها، این مردم باشند که سردرگم شوند.
این برنامهریزی عجیب و همزمان سبب شد تا حق مطلب درباره پروژههای افتتاحشده نیز ادا نشود و بعضاً برخی پروژهها اصلاً اطلاعرسانی نشدند چراکه درآنواحد دولتمردان یک تا چهار پروژه را باهم افتتاح میکردند و این امر سبب میشد تا خبرگزاریها و دیگر رسانهها باوجود تلاش بیوقفه و تأثیرگذار نتوانند به پوشش خبری تمام آنها بپردازند.
۶-نشست با نخبگان دیگر بخش سفر روحانی بود که البته آن نیز با حواشی روبرو شد، یکی از حواشی این نشست مطرح کردن برخی انتقادات به سیاستهای دولتمردان بود که البته با نگرانی برخی مسئولان ارشد استان سمنان نیز روبرو میشد تا جایی که سعی داشتند به دولتیها بگوید که وضعیت حمایت از سرمایهگذاری و رونق تولید در استان بهخوبی در حال پیگیری است.
استانداری که نیست!
۷-حاشیه جالبتوجه این سفر زمان آن بود. این سفر درست د رزمانی انجام شد که اصلاً سمنان استاندار ندارد و با سرپرستی استانداری اداره میشود درحالیکه روحانی میتوانست از این فرصت استفاده کرده و حداقل یک استاندار خوب و با برنامه و جوان را به مردم معرفی کند اما بازهم ترجیح داد این اقدام را به تعویق اندازد تا فعلاً سرپرست استانداری سمنان باقی بماند.
۸-نشست خبری روحانی اما در حالی برگزار شد که برخی خبرنگاران خصوصا در شرق استان شامل شهرستانهای دامغان، شاهرود و میامی مدعی بودند که حقشان در نظر گرفته نشده و تمام خبرگزاریها و نشریات مکتوب استان سمنان که مقرر شد از روحانی سؤال بپرسند اهل مرکز استان بودند.
شوخی با زبان سرخهای
۹-یکی از حواشی جالب سفر روحانی اما حضور وی در جمع همشهریانش در سرخه بود که در ابتدا با شعرخوانی دو دختر نوجوان سرخهای روبرو شد و در ادامه آن روحانی به خوشوبش با همشهریانش پرداخت، یکی از کارهای جالب صورت گرفته از سوی برگزارکنندگان این مراسم دعوت از همکلاسیهای دوران تحصیل حسن روحانی در مدرسه نظام سرخه بود که با قرائت نامشان همگی مورد تشویق حضار قرار گرفتند، روحانی همچنین در این نشست لطیفه «میدانم اما نمیگم بود» را هم درباره سرخه بیان کرد که مورد توجه مردم و همچنین رسانهها قرار گرفت.
روحانی در این دیدار اما گفت: اگر ۱۰۰ روز در شهر و کوچههای سرخه پیاده قدم بزنم بازهم سیر نمیشوم وی همچنین نام محلات سرخه را یکییکی به زبان میآورد و همزمان با تشویق حضار همراه میشد.
در نهایت سفر روحانی به استان سمنان به اتمام رسید این سفر دارای طرحها و پروژههای بسیار خوب عمرانی و اقتصادی بود اما بسیاری نیز برایشان سوال است که آیا این سخنان جنبه عملی به خود خواهد گرفت و یا تنها در وعدهها باقی خواهند ماند؟
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