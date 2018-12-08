به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قوام‌نصیری، در آستانه برگزاری سومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی و سیزدهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی ایران که همزمان با برنامه پرستاری و کنگره کارشناسان رادیوتراپی برگزار می‌شود، درباره تأثیر استعمال دخانیات در بروز سرطان اظهار داشت: سموم این مواد می‌تواند در بروز سرطان‌ها تأثیرگذار باشد به طوریکه تنباکوی قلیان یا توتون سیگار مواد سمی موجود در آن در سلول‌های طبیعی دستگاه تنفس به ویژه ریه اثر گذاشته و سبب ادامه ایجاد تغییرات غیرطبیعی در سلول‌ها می‌شوند.

وی افزود: عوامل مختلفی در سرطانی شدن سلول‌ها اثر گذاشته و در واقع ساختار DNA آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد که مواد سمی موجود در دخانیات ابتدا سبب تغییر در سلول‌های ابتدایی و سپس به سمت تکثیر آن پیش می‌روند که با توده‌ای و غده‌ای شدن آن سرطان توسط تصویربرداری یا لمس شناسایی می‌شود.

رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی با اشاره به اینکه سیگار حاوی ۴ هزار ماده سمی است که ۴۰ تا ۵۰ مورد آن سرطان‌زا هستند و سبب تغییرات ابتدایی ادامه دهنده بر روی سلول و توده‌ای شدن آن می‌شوند، گفت: قلیان‌ها به ویژه زمانی که تنباکوی آن معطر و میوه‌ای باشد احتمال وجود مواد مخدر صنعتی نیز در آن وجود داشته و عوارض آن چندین برابر است.

قوام‌نصیری بیان داشت: موادمخدر به ویژه تریاک سرطان‌زا بوده و علاوه بر تأثیر بر روی ریه بر روی دستگاه گوارش همچون مری، معده و حتی مثانه اثر گذاشته و باعث سرطانی شدن آن می‌شود.

وی با بیان اینکه احتمال ابتلا به سرطان در کسانی که استعمال دخانیات دارند تا ۴ برابر بیشتر است، گفت: در بررسی‌هایی که از مبتلایان به سرطان ریه به عمل آمده ۸۰ درصد آنها سابقه استعمال دخانیات داشته و بیش از ۱۵ نخ سیگار در روز استفاده کرده‌اند.

رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی گفت: متأسفانه امروزه زنان نیز در کشور به استعمال دخانیات به ویژه قلیان روی آورده این مسئله سبب بروز برخی از سرطان‌ها همچون آدنوکارسینوم ریه می‌شود. همچنین زنان باردار در صورتی که استعمال سیگار داشته باشند شیوع تومور مغزی در جنین آنها زیادتر است.

سومین کنگره بین المللی کلینیکال آنکولوژی و سیزدهمین کنگره سالیانه کلینیکال آنکولوژی ۲۸ تا ۳۰ آذر ۹۷ در هتل المپیک تهران برگزار می شود