«شادی در ایران» به روایت مستندساز آلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، در خلاصه موضوع فیلم مستند ۹۰ دقیقه‌ای «شادی در ایران» که تولید سال ۲۰۱۸ کشور آلمان است، آمده است: «فیلم ماجرای دلقکی را تعریف می‌کند که به یتیم‌خانه‌ها و مراکز کودکان کار، بیمارستان‌ها، آسایشگاه‌های بیماران روانی و اردوگاه‌های پناهندگان در ایران می‌رود. او داستان ملاقات‌هایش در این مراکز خاص را تعریف می‌کند، موقعیت‌ها و ماجراهای کوچک تأثیرگذار اما همیشه خنده‌دار و سرگرم‌کننده...»

والتر استفان مستندساز آلمانی نویسندگی، فیلمبرداری، کارگردانی و تهیه‌کنندگی «شادی در ایران» را برعهده داشته است. در کارنامه‌ فیلمسازی او، ساخت آثاری چون ابزارها و پیشه‌ها(۲۰۱۰)، درست کنار (۲۰۱۱)، مونیخ در هند (۲۰۱۲)، باشگاه باواریا ویستا (۲۰۱۴)، خوشامدگویی شاد (۲۰۱۵) و آب فرو می‌ریزد (۲۰۱۷) به چشم می‌خورد.

مستند «شادی در ایران» از ساعت ۱۴ روز ششم جشنواره (جمعه ۲۳ آذرماه) در سالن شماره ۳ پردیس چارسو به نمایش درمی‌آید.

دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷ به دبیری سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد در پردیس سینمایی چارسو برگزار خواهد شد.