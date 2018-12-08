۵۳۸ طرح در شهرک های صنعتی قزوین در حال احداث هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی قزوین، حمیدرضا خانپور در بازدید از چند طرح صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین اظهار داشت: از کل طرحهای صنعتی، ۵۳ طرح در مرحله نصب ماشین آلات با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰درصد هستند که آماده بهره برداری هستند.

وی گفت: ۲۳۳ طرح صنعتی در مرحله نصب سوله و ۶۰ طرح در مرحله دیوارکشی است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین افزود: ۱۸۹ طرح صنعتی در مرحله تخصیص زمین و مجوز برای اجرای شروع عملیات ساخت و ساز اجرایی هستند.

خانپور سرمایه گذاری این طرحها را ۳۳ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با راه اندازی این شرحهای صنعتی زمینه اشتغال ۱۸ هزار و ۲۷۳ نفر فراهم میشود.

در حال حاضر ۸۶۹ واحد تولیدی با اشتغال ۲۶ هزار نفر و سرمایه گذاری ۲۴ هزار میلیارد ریال در شهرکها و نواحی صنعتی استان قزوین پروانه بهره برداری اخذ کردند.