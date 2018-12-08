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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۲

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین:

۵۳۸ طرح در شهرک های صنعتی قزوین در حال احداث هستند

۵۳۸ طرح در شهرک های صنعتی قزوین در حال احداث هستند

قزوین- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: هم اکنون ۵۳۸ طرح در شهرک ها و نواحی صنعتی استان در مرحله ساخت و ساز هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی قزوین، حمیدرضا خانپور در بازدید از چند طرح صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین  اظهار داشت: از کل طرحهای صنعتی، ۵۳ طرح در مرحله نصب ماشین آلات با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰درصد هستند که آماده بهره برداری  هستند.

وی گفت: ۲۳۳ طرح صنعتی در مرحله نصب سوله و ۶۰ طرح در مرحله دیوارکشی است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین افزود: ۱۸۹ طرح صنعتی در مرحله تخصیص زمین و مجوز برای اجرای شروع عملیات ساخت و ساز اجرایی هستند.

خانپور سرمایه گذاری این طرحها را ۳۳ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با راه اندازی این شرحهای صنعتی زمینه اشتغال ۱۸ هزار و ۲۷۳ نفر فراهم میشود.

در حال حاضر ۸۶۹ واحد تولیدی با اشتغال ۲۶ هزار نفر و سرمایه گذاری ۲۴ هزار میلیارد ریال در شهرکها و نواحی صنعتی استان قزوین پروانه بهره برداری اخذ کردند.

کد مطلب 4479101

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