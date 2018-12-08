به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر اظهار داشت: با هر دستگاهی که اعتبارات را جذب نکند برخورد میکنیم و اجازه نمیدهیم که اعتبارات استان برگردد.
وی بیان کرد: در صورتی که کار انجام نشود و اعتبارات مربوطه جذب نشود، اعتبارات را جابجا میکنیم. دستگاههای استان بوشهر در زمینه تخصیص اعتبارات دستهبندی میشوند که چه دستگاهی کار میکند و کدام دستگاه کار نمیکند.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: در صورتی که دستگاهها نسبت به تخصیص و جذب اعتبارات اقدام نکردند، نسبت به جذب اعتبارات و جابجایی اعتبارات در کمیته تخصیص بودجه اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه دستگاههایی که قادر به جذب اعتبار نیستند هیچ تخصیصی به آنها نخواهیم داد، افزود: سازمان برنامه و بودجه لیست دستگاههایی که توان جذب اعتبارات را نداشتهاند به ما اعلام کنند.
گراوند با بیان اینکه شهردارانی که اعتبارات را جذب نکردهاند برای دریافت بودجه به ما مراجعه نکنند، ادامه داد: هر شهرداری در جذب اعتبارات ناتوان بود اعتبارات آنها را جابجا میکنیم.
وی در مورد تهاتر طلب پیمانکاران و دستگاهها با همکاری بانکها نیز خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت تهاتر برای تسویه بدهیهای دستگاههای اجرایی و پیمانکاران و بخش خصوصی استفاده شود.
استاندار بوشهر تاکید کرد: دستگاههای اجرایی گزارش کاملی از وضعیت مطالبات پیمانکاران ارائه کنند تا در سریعترین زمان نسبت به این موارد اقدامات انجام شود.
وی با اشاره به نزدیک شدن به دهه مبارک فجر، بیان کرد: قول و قرارهایی در مورد دهه مبارک فجر داشتهایم و انتظار میرود که برای تکمیل پروژهها اقدامات لازم انجام شود.
گراوند افزود: اعتبارات ملی که سهم استان بوشهر است به صورت جدی پیگیری شود تا تخصیص انجام شود و اعتبارات تبدیل به کار و پروژه در استان بوشهر شود.
وی تاکید کرد: فرمانداران هم در زمینه تحصیل افراد بازمانده از تحصیل بایستی اقدامات لازم انجام شود و فرمانداران و مدیریت آموزش و پرورش تلاش جدی را داشته باشند.
استاندار بوشهر از احتمال سفر رئیس جمهور به استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: دستگاهها مواردی که نیاز است در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر مطرح شود را اعلام کنند و تا پایان هفته جاری همه طرحهای مد نظر اعلام شود.
وی افزود: موضوعاتی که خواسته مردم است بررسی شود و توسط مدیران دستگاهها و فرمانداران اعلام شود تا در صورت نیاز مطرح و تصویب شود.
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