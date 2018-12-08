نیمی از زندانیان محکوم مالی در یزد بدهکاران مهریه و نفقه هستند

اسلام افشون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۷۵ نفر در زندان‌های استان یزد به عنوان محکومان جرائم مالی غیرعمد زندانی هستند، اظهار داشت: ۱۱۵ نفر از این تعداد، بدهکاران مهریه و نفقه هستند که با شکایت همسران خود زندانی شده اند.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های قبل آمار این محکومان به ۸۰ تا ۹۰ نفر متغیر بود، افزود: متاسفانه آمار محکومان مالی مهریه و نفقه در استان یزد نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است.

افشون بیان کرد: بیشترین میزان مهریه ای که موجب زندانی شدن یکی از محکومان مهریه در زندان یزد شده، ۷۴۰ سکه بهار آزادی بوده است.

مدیرعامل ستاد دیه استان یزد خاطرنشان کرد: باید توجه شود که تعیین مهریه بر اساس توانایی مالی انجام شود تا در صورت مطالبه آن، شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.

وی با اشاره به اینکه هر سال تعدادی از زندانیان مالی جرائم غیرعمد به مدد و همکاری خیران از زندان آزاد می شود، اظهار داشت: امیدواریم با مشارکت خیران و برگزاری جشن‌های گلریزان در ایام مختلف سال به ویژه ماه مبارک رمضان، بتوانیم شاهد آزادی تعداد دیگری از زندانیان جرائم مالی غیرعمد در سطح استان باشیم.