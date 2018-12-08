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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۲

رئیس سازمان صمت شمال استان کرمان:

صادرات فرش کرمان به ۳۰ میلیون دلار کاهش یافت

صادرات فرش کرمان به ۳۰ میلیون دلار کاهش یافت

کرمان - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان از کاهش صادرات فرش کرمان به ۳۰ میلیون دلار طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی نژاد پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیته فرش دستباف استان کرمان اظهار داشت: سال ها است که مشکلات فرش استان کرمان را مطرح می کنیم و همگان به آن واقف هستیم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه چند سالی است که با کاهش صارات فرش کرمان روبه روهستیم، افزود: در گذشته فرش کرمان یکی از برندهای مهم فرش کشور و جهان بوده است.

حسینی نژاد عنوان کرد: باید نقطه عطفی در فرش دستباف کرمان ایجاد کنیم تا بتوانیم  صادرات فرش را به حدود ۱۰۰ میلیون دلار که در گذشته درجهان داشته ایم، برسانیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان بیان کرد: فرش کرمان یکی از برندهای مهم فرش در دنیا است اما متاسفانه صادرات فرش استان کرمان در سال گذشته ۳۰ میلیون دلار بوده است.

وی تصریح کرد: امسال برای حوزه صادرات یک فرصت استثنائی رخ داده که متاسفانه نتوانستیم استفاده های لازم از این حوزه برای صادرات فرش کرمان داشته باشیم.

حسینی نژاد ابراز داشت: سال ها ما به دنبال ایجاد کنسرسیوم صادراتی و خوشه فرش بودیم اما در این زمینه موفق نبوده ایم و فقط در حد برنامه و شعار باقی مانده است.

سهم ۴.۸ درصدی کرمان در صادرات غیرنفتی کشور

 وی با اشاره به اینکه کرمان یک استان صادراتی است، بیان داشت: صادرات استان کرمان در سال گذشته ۲.۲ میلیارد دلار بود که ۴.۸ صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده بود .

حسینی نژاد تصریح کرد: مجموعه صادرات دولت در سال گذشته نزدیک ۴۴ میلیارد دلار بود که ۲۴ میلیارد دلار مربوط به بخش پتروشیمی و ۲۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی نبوده است .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان افزود: امسال به دلیل کاهش شدید تولید پسته به شدت صادرات استان کاهش می یابد .

وی گفت: در گذشته ما در زمینه فرش جزو استان های برتر کشور بودیم که اکنون جایگاهی در حوزه فرش به لحاظ صادراتی نداریم.

حسینی نژاد عنوان کرد: یکی از مشکلات ما در حوزه فرش استان این است که یک ساختار صادراتی منظم و درست در حوزه فرش به اسم کنسرسیوم صادراتی نداریم.

وی تصریح کرد: کیفیت و طرح های لازم برای صادرات در فرش کرمان وجود ندارد و بازارهای جهان را رصد نکرده ایم و این  مسائل از دیگر مشکلات صادرات فرش استان کرمان است.

کد مطلب 4479220

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