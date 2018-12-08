صادرات فرش کرمان به ۳۰ میلیون دلار کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی نژاد پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیته فرش دستباف استان کرمان اظهار داشت: سال ها است که مشکلات فرش استان کرمان را مطرح می کنیم و همگان به آن واقف هستیم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه چند سالی است که با کاهش صارات فرش کرمان روبه روهستیم، افزود: در گذشته فرش کرمان یکی از برندهای مهم فرش کشور و جهان بوده است.

حسینی نژاد عنوان کرد: باید نقطه عطفی در فرش دستباف کرمان ایجاد کنیم تا بتوانیم صادرات فرش را به حدود ۱۰۰ میلیون دلار که در گذشته درجهان داشته ایم، برسانیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان بیان کرد: فرش کرمان یکی از برندهای مهم فرش در دنیا است اما متاسفانه صادرات فرش استان کرمان در سال گذشته ۳۰ میلیون دلار بوده است.

وی تصریح کرد: امسال برای حوزه صادرات یک فرصت استثنائی رخ داده که متاسفانه نتوانستیم استفاده های لازم از این حوزه برای صادرات فرش کرمان داشته باشیم.

حسینی نژاد ابراز داشت: سال ها ما به دنبال ایجاد کنسرسیوم صادراتی و خوشه فرش بودیم اما در این زمینه موفق نبوده ایم و فقط در حد برنامه و شعار باقی مانده است.

سهم ۴.۸ درصدی کرمان در صادرات غیرنفتی کشور

وی با اشاره به اینکه کرمان یک استان صادراتی است، بیان داشت: صادرات استان کرمان در سال گذشته ۲.۲ میلیارد دلار بود که ۴.۸ صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده بود .

حسینی نژاد تصریح کرد: مجموعه صادرات دولت در سال گذشته نزدیک ۴۴ میلیارد دلار بود که ۲۴ میلیارد دلار مربوط به بخش پتروشیمی و ۲۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی نبوده است .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان افزود: امسال به دلیل کاهش شدید تولید پسته به شدت صادرات استان کاهش می یابد .

وی گفت: در گذشته ما در زمینه فرش جزو استان های برتر کشور بودیم که اکنون جایگاهی در حوزه فرش به لحاظ صادراتی نداریم.

حسینی نژاد عنوان کرد: یکی از مشکلات ما در حوزه فرش استان این است که یک ساختار صادراتی منظم و درست در حوزه فرش به اسم کنسرسیوم صادراتی نداریم.

وی تصریح کرد: کیفیت و طرح های لازم برای صادرات در فرش کرمان وجود ندارد و بازارهای جهان را رصد نکرده ایم و این مسائل از دیگر مشکلات صادرات فرش استان کرمان است.