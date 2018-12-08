۵۸ محله هدف بازآفرینی در خراسان رضوی وجود دارد

به گزارش خبرنگارمهر، وحید قربانی ظهر شنبه در جلسه ستاد استانی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف شهری اظهار کرد:طبق برنامه ششم توسعه ، خراسان رضوی دارای ۳۱ شهر و۵۸ محله هدف بازآفرینی با ۵۲ هزار و ۸۴۵ هکتارمساحت شهری و۹۲۰۲ هکتارمساحت محلات و ۴ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۷۰۱ نفرجمعیت شهری و یک میلیون و ۷۱۷ هزار و ۸۸۸ نفرجمعیت محلات و ۵/۶درصد از کل وسعت برنامه ریزی شده برای بازآفرینی در کشور است.

وی افزود:بازآفرینی پایدارمحدوده ها و محله های هدف شهری مساله ای صرفا اداری نیست و نیازمند مشارکت همه بویژه مردم این محلات است.

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری ادامه داد: بزرگترین سرمایه های موجود در محلات، سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و احساس تعلق خاطر مردم به محلات خود است که زمینه جلب سرمایه گذار و رونق کسب و کار را فراهم می آورد.

وی تاکید کرد:دولت هم سعی می کند با همین سرمایه ها محلات را رشد دهد ومحوراصلی در بازآفرینی محلات، درک مشترکی است که دستگاه های اجرایی مسئول نسبت به موضوع بازآفرینی دارند.

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری بیان کرد: کار ویژه دولت بازآفرینی شهری است چنانکه طبق برنامه ششم، توسعه صرفا کالبدی در شهرمتوقف شده و رشد کالبدی به همراه توسعه اجتماعی و اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

لازم به ذکر است در این جلسه، برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهرگناباد برای ۷ محله با سرمایه گذاری بالغ بر۸۳۰ میلیارد ریال تصویب شد و برنامه اقدام مشترک محلات هدف بازآفرینی استان خراسان رضوی از محل صندوق توسعه ملی ، مورد بررسی و بازنگری قرارگرفت.