«حقیقت درخشان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کتاب «حقیقت درخشان؛ تبیین نقش سپاه و بسیج در دفاع مقدس: از منظر فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» توسط انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شد.

این کتاب که توسط محمد فردی، محمد محمد پور، امیرمحمد حکمتیان گردآوری و تدوین‌شده است شامل بیانات مقام معظم رهبری در طول سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۵ در خصوص نقش دو نهاد انقلابی سپاه پاسداران و بسیج در دوران دفاع مقدس، است.

محمد فردی با بیان اینکه اقدامات برای تدوین کتاب «حقیقت درخشان» در سال ۱۳۹۴ با سفارش دفتر ارتباطات نیروهای مسلح دفتر مقام معظم رهبری شروع شد، گفت: این کتاب محدوده زمانی سال ۱۳۵۹ تا دی‌ماه ۱۳۹۵ را شامل می‌شود و با توجه به عنوانش تبیین نقش بسیج و سپاه در دوران دفاع مقدس را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه کتاب «حقیقت درخشان» بر اساس طرح پژوهشی کارشده و صرفا گردآوری و تدوین نیست، تصریح کرد: در این کتاب به کارکردهای سپاه از منظر مقام معظم رهبری توجه شده است و نشان می‌دهد سپاه در کل ۴۰ سال نقش بسیار مهمی در پاسداری از سپاه و حراست از انقلاب داشته اما پژوهشی که این نقش را نشان دهد، وجود ندارد.

گردآورنده کتاب «حقیقت درخشان؛ تبیین نقش سپاه و بسیج در دفاع مقدس» با اظهار بر اینکه این اثر به‌ عنوان یک کار گردآوری و استخراجی که نشان بدهد دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص پیشینه و خدمات این دو نهاد انقلابی بخصوص در دو دهه اول انقلاب چه چیزی است، اهمیت دارد، گفت: بر همین اساس روش پژوهش را بر مبنای پژوهش کیفی و اسنادی گذاشتیم. نقطه قوت این کتاب هم این است که بر اساس پژوهش، به کار تدوین و گردآوری پرداخته است.

این پژوهشگر افزود: پژوهش حاضر در جستجوی پاسخ به این پرسش است که سپاه و بسیج چه جایگاهی در منظومه فکری مقام معظم رهبری در دوران دفاع مقدس دارند؟

فردی در رابطه با ابزار گردآوری داده‌ها و منابع کتاب «حقیقت درخشان؛ تبیین نقش سپاه و بسیج در دفاع مقدس» عنوان کرد: ما با استفاده از دو سایت www.leader.ir و www.khamenei.ir کلیه سخنرانی‌ها، بیانات مقام معظم رهبری را جمع کردیم و اشکالاتی که در این سایت‌ها بوده‌اند را هم برطرف کردیم که محتوای دوران رهبری معظم له از سال ۱۳۶۸ تاکنون را شامل می‌شود.

فردی تصریح کرد: البته بیانات، پیام‌ها، نامه‌های مقام معظم رهبری در دهۀ اول انقلاب در این پایگاه‌ها بارگذاری نشده و یا بسیار کم بارگذاری شده است. برای رفع این نقیصه، از «روزنامه جمهوری اسلامی»، کتاب «در مکتب جمعه؛ مجموعه خطبه‌های نماز جمعه تهران» و کتاب «مجموعه مصاحبه‌های حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور ایران» نیز استفاده‌شده است و توانستیم خلأ پژوهشی را تا حد قابل قبولی رفع کنیم.

گردآورنده کتاب «حقیقت درخشان؛ تبیین نقش سپاه و بسیج در دفاع مقدس» با بیان اینکه برای انجام این کار به پیشینه پژوهش هم توجه داشتیم تا کاری که انجام دهیم نوع و بدیع بوده و تکراری نباشد، گفت: بر این اساس کتاب‌هایی که در این زمینه بود ازجمله کتاب‌های «سپاه مولود انقلاب»، «سپاه از دیدگاه مقام معظم رهبری»، «رهنمود و انتظار: فرمان‌ها امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به سپاه»، «تاریخچه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، «سپاه و جنگ»، «بسیج و فرهنگ بسیجی از دیدگاه مقام معظم رهبری»، «کارآمدی سیاست دفاعی از دیدگاه مقام معظم رهبری» را بررسی کردیم و فقط از تجارب پژوهشی این کتاب‌ها استفاده کردیم.

وی در خصوص وجه تمایز این کتاب با سایر کتاب‌های دیگر در این حوزه گفت: کتاب «حقیقت درخشان؛ تبیین نقش سپاه و بسیج در دفاع مقدس» دارای این وجه ممیزه است که دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص سپاه و بسیج در دوران دفاع مقدس را تحلیل محتوای کیفی کرده است.

فردی با بیان اینکه کتاب «حقیقت درخشان؛ تبیین نقش سپاه و بسیج در دفاع مقدس» در قالب ۳ بخش کلی و فصل‌های زیرمجموعه در ۷۹۶ صفحه منتشرشده است، اظهار کرد: در بخش اول، مقدمه و کلیات پژوهش، در بخش دوم نقش سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس از منظر مقام معظم رهبری و در بخش سوم به نقش بسیج در دوران دفاع مقدس از منظر مقام معظم رهبری پرداخته‌شده است.

وی تصریح کرد: در بخش دوم در ۶ فصل مستقل، نقش سپاه در دوران دفاع مقدس از منظر مقام معظم رهبری بررسی‌شده است، البته همین فصل‌ها در بخش سوم که در خصوص نقش بسیج در دوران دفاع مقدس است نیز تکرار می‌شود.