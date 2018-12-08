رونمایی از اولین آلبوم با موضوع آسیب های اجتماعی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی افتخاری در مراسم افتتاحیه کارگاه تربیت مدرس ویژه سازمان های مردم نهاد و نهادهای مذهبی از آلبوم چراغ شب که با موضوع آسیب های اجتماعی توسط دبیرخانه شورای ارتقاء آگاهی های عمومی، اطلاع رسانی و افکار سنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تهیه شده است رونمایی کرد.

افتخاری گفت: هیات­های مذهبی در طول تاریخ ما نقش بسیار مهم و اساسی داشتند و این هیات های مذهبی بوده اند که نهضت عاشورا را با نهضت امام(ره) پیونده زدند و باعث وقوع انقلاب اسلامی شدند. در طول ۸ سال دفاع مقدس همواره هیات های مذهبی به عنوان کارخانه انسان سازی عمل می­کنند و انسانهای والایی امثال شهید حججی را تربیت کردند.

افتخاری با اشاره به دغدغه مند بودن رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نسبت به آسیب­های اجتماعی گفت: هیات­های مذهبی بایستی خود را واکسیناسیون کنند چرا که اگر کسی نسبت به زمانه خویش آگاه باشد هرگز مورد هجمه قرار نمی گیرد و هیات ها باید برای به روز کردن خود حرکت کنند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درخصوص استفاده از هنر در مباحث پیشگیرانه گفت: حضرت آقا فرموده اند:"قوه قضائیه باید از ظرفیت هنر در پیشگیری از جرم استفاده کند" که این نشان از توجه ایشان به بحث رسانه وهنر و مقوله آسیب های اجتماعی دارد و ما باید از تمام ظرفیت رسانه که از نظر ما بعد از سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه پایه چهارم نظام انقلاب اسلامی است استفاده کنیم.

افتخاری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اقدامات دبیرخانه اطلاع رسانی معاونت پیشگیری قوه قضائیه درخصوص کاهش آسیب­های اجتماعی گفت: مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درجلسه­ای که اخیرا در خصوص آسیب­های اجتماعی برگزارشد با نام بردن از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از اقدامات معاونت تقدیرکردند چون ما اقدامات نوینی در این حوزه انجام داده­ایم و از رسانه و هنر استفاده می­کنیم.

وی درادامه گفت: باید درجامعه با ظرفیت هنر با مردم صحبت کنیم و اثرگذار هم خواهد بود که در این باره آلبومی با عنوان چراغ شب با صدای علی لهراسبی در حوزه آسیب های اجتماعی تهیه شده است که در آن از هنرمندان بی­حاشیه و توانمند استفاده شده که انشاالله به زودی از صدا وسیما پخش خواهد شد و این برای اولین بار است که در این حوزه آلبوم موسیقی تولید میشود.

افتخاری افزود: در سال گذشته ۱۱ تیزر با موضوعات خشونت، نزاع خیابانی، کودک کار وخیابان، امانتداری، میانجیگری، کلاهبرداری و صبر و شکیبایی تهیه و قریب به ۴۰ میلیارد تومان از صدا و سیما مشارکت گرفتیم و هر کدام از این کلیپ ها را بیش از ۱۰۰ بار از صدا و سیما پخش کردیم.

وی ادامه داد: همچنین درسال۹۷ تهیه و تولید ۲۴ موشن گرافی را در حوزه پیشگیری از طلاق، پیشگیری ازاعتیاد، فضای مجازی و بسیاری از آسیب­های دیگر دردستور کار داریم و تا الان ۸ موشن گرافی طراحی شده وبه زودی روی آنتن خواهد رفت.

افتخاری گفت: برنامه"۰۰۹۸" که برنامه ای گفتگو محور در خصوص آسیب­های اجتماعی است، برنامه " بازگشت" که در آن به زوج هایی که به علت اقدامات معاونت بازگشت داشته اند می پردازد و برنامه" ما و بی ما" که در آن با مستندسازی از پرونده هایی که در قوه قضاییه شکل گرفته است و نتیجه خوبی داشته است را در سال ۹۷ طراحی و تولید کرده ایم.

در پایان این مراسم از سه نماهنگ پیشگیری از طلاق و پیشگیری از اعتیاد با صدای علی لهراسبی و همچنین کلیپ میانجیگری رونمایی شد.